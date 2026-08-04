特朗普：霍爾木茲海峽或8.4重開 伊朗倘不達協議或遭斬首
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月3日雖批評伊朗領導層虛偽，但隨後指與伊朗的談判正在進行，稱雙方談判的第一階段，是針對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的重新開放，該水道可能最遲4日就會重新開放。他警告，如果伊朗不同意達成結束戰事的協議，將面臨「斬首」，稱這是伊朗簽署一份好協議的最後機會。
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稱談判分兩階段推進 是伊朗「最後機會」
特朗普回應記者提問時稱，兩國談判現正分兩階段進行，重申雙方是在伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾等方面的要求下展開對話，而美國本來是要對伊朗進行猛烈打擊。
他表示，這是伊朗簽署一份好協議的最後機會，「我認為我們或許能達成一些協議，在發動斬首之前，我想給他們最後一次機會」。
特朗普透露，首階段談判圍繞霍爾木茲海峽，可能在4日就會重開，強調不會讓伊朗在該海峽收取費用。如果有人要收費，那也應該是美國收取，「我們才是擁有全面控制權的一方」。
伊朗無核化為次階段議題
至於與伊朗的第二階段談判，議題是伊朗無核化。特朗普表示，美國對此態度堅定，伊朗不能擁有核武器，又稱希望伊朗能夠恢復理智。
同日稍早時間，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）曾公開否認兩國談判，特朗普曾在社交平台抨擊伊朗領導層虛偽至極，私下要求與美國談判，且談判已經開始，卻在公開場合高調否認。
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