加州一名持槍男子於特朗普高爾夫球場外被捕 其住所搜出大量彈藥
撰文：羅保熙
出版：更新：
美國洛杉磯縣警方8月4日發表聲明稱，一名持槍男子周日於南加州特朗普國家高爾夫俱樂部外被捕。總統特朗普（Donald Trump）原定於周二在該高爾夫球場出席募款活動。
美媒報道，警方確認被捕男子為38歲的 Jeanine John Taele，為加州居民，該男子此前還因一宗搶劫案正在接受警方調查。
報道指，特勤局正在調查此人是否對總統構成威脅。據消息人士指，目前沒有跡象表明此人正在策劃襲擊總統，但相關調查仍在進行中。當地警方表示，被捕人當時正在球場內拍照和錄影，似乎在監視「安保計畫活動」。他還因涉嫌攜帶隱蔽槍支和持有違禁彈藥而被捕。
在警方宣布逮捕行動時，特朗普正乘坐空軍一號前往加州。總統計劃於周二晚上在其位於蘭喬帕洛斯弗迪斯（Rancho Palos Verdes）的高爾夫球場出席共和黨全國委員會晚宴。
調查人員其後在其住所，再檢獲了一支非法改裝AR式步槍、一支.45口徑手槍、防彈衣、大容量彈匣、彈藥、無線電信號裝置以及多本筆記本，警方指內容包括了一些「令人擔憂的陳述」。
本案已移交洛杉磯縣地方檢察官辦公室評估起訴，並由洛杉磯縣警長部門、FBI聯合反恐特遣部隊以及美國特勤局共同擴大偵辦，其後或對被捕男子提出更多控罪。警方強調，目前尚未發現此案對周邊社區造成實質威脅。
特朗普與卡塔爾國王通話 霍爾木茲海峽達成協議或出現曙光特朗普政府撤銷巴西駐美大使簽證 報復巴西拒發美外交官簽證特朗普自家高球場比賽奪冠引質疑 網民批為獲勝不惜作弊｜有片特朗普的「最後機會」：接受伊朗控制霍爾木茲 交換奧巴馬核協議