加州一名持槍男子於特朗普高爾夫球場外被捕　其住所搜出大量彈藥

美國洛杉磯縣警方8月4日發表聲明稱，一名持槍男子周日於南加州特朗普國家高爾夫俱樂部外被捕。總統特朗普（Donald Trump）原定於周二在該高爾夫球場出席募款活動。



美媒報道，警方確認被捕男子為38歲的 Jeanine John Taele，為加州居民，該男子此前還因一宗搶劫案正在接受警方調查。

報道指，特勤局正在調查此人是否對總統構成威脅。據消息人士指，目前沒有跡象表明此人正在策劃襲擊總統，但相關調查仍在進行中。當地警方表示，被捕人當時正在球場內拍照和錄影，似乎在監視「安保計畫活動」。他還因涉嫌攜帶隱蔽槍支和持有違禁彈藥而被捕。

2026年8月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，宣布成立總統軍眷委員會（President's Military Spouse Commission，暫譯）後回答媒體提問。 （Reuters）

在警方宣布逮捕行動時，特朗普正乘坐空軍一號前往加州。總統計劃於周二晚上在其位於蘭喬帕洛斯弗迪斯（Rancho Palos Verdes）的高爾夫球場出席共和黨全國委員會晚宴。

調查人員其後在其住所，再檢獲了一支非法改裝AR式步槍、一支.45口徑手槍、防彈衣、大容量彈匣、彈藥、無線電信號裝置以及多本筆記本，警方指內容包括了一些「令人擔憂的陳述」。

本案已移交洛杉磯縣地方檢察官辦公室評估起訴，並由洛杉磯縣警長部門、FBI聯合反恐特遣部隊以及美國特勤局共同擴大偵辦，其後或對被捕男子提出更多控罪。警方強調，目前尚未發現此案對周邊社區造成實質威脅。