8名學生闖駐韓美軍基地被捕　高喊「打爆美軍第七航空隊」｜有片

韓國政府表示，8月4日，八名韓國大學生因涉嫌闖入美國空軍基地並高喊反美口號而被拘留。據稱，四名男子和四名女子學生闖入位於首爾附近的烏山空軍基地後，被美軍人員逮捕。當地警方稱，他們隨後被移交給韓國政府。警方表示，這些學生在現場高喊口號，其中包括「摧毀美國第七航空隊」（Let’s smash U.S. 7th Air Force）。



韓國大學生擅闖美軍基地後試圖躲避對方追捕：

美國廣播公司新聞（ABC News）引述當地報道，這些學生因違反韓國保護軍事設施的法律而受到調查，他們在接受訊問時都行使保持沉默的權利。

駐韓美軍發聲明稱，該團體試圖非法闖入基地正門，並強調「任何未經授權擅自進入美國軍事設施的行為都將受到極其嚴肅的對待」。

駐韓美軍表示，將按照美國和韓國適用的法律和程序處理此事件。

韓國進步大學學生會在Facebook上發聲明稱，被拘留者是試圖抗議美國軍方反對韓國半導體產業群計劃的成員。

2006年6月20日，圖為美軍駐韓國烏山空軍基地。（網絡圖片）

韓國警方拒絕就該團體的聲明置評，美國軍方也未回應。

韓聯社報道稱，美國表示，由於該半導體項目，一座對美軍具有重要利益的軍用機場可能需要被搬遷。

據美國廣播公司新聞報道，目前約有28,500名美軍駐紮在韓國。這是1950年至1953年韓戰爭遺留下來的歷史問題。

民調顯示，大多數韓國民眾支持美韓軍事同盟，但美軍長期駐紮韓國及美國在韓國動盪的近代史上所扮演的角色，也長期以來成為許多韓國人反美情緒的根源。

2019年，四名學生闖入美國駐韓大使官邸，抗議特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府要求韓國承擔更多駐韓美軍費用，韓國警方隨後逮捕了他們。