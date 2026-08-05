熊本地震Aeon爆炸喪妻　丈夫葬禮上展示「本想讓她穿上的婚紗」

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，已造成38人死亡，其中位於該縣嘉島町的永旺（Aeon）購物中心在地震後發生爆炸導致7人死亡，其中一名死者是39歲的服裝店女店長。8月4日，這名女子的葬禮在熊本市舉行。她39歲的丈夫，作為主祭，在葬禮現場展示她生前未能穿上的婚紗，他含淚微笑着表示：「我希望她生前能穿上這件婚紗。雖然太遲了，但我希望她會感到幸福。」



日本媒體就Aeon商戶女店長丈夫在葬禮上展示婚紗的報道：

據《讀賣新聞》報道，一位來自熊本市的39歲男子在永旺購物中心熊本店爆炸中失去他同齡的摯妻。他向記者表示，地震發生後不久，妻子已撤離到戶外，他曾打電話確認她的安全。據信她後來又折返商場。丈夫坦言自己非常後悔：「我多麼希望當時有提醒她應該留在戶外。」。

7月28日下午4點30分左右，地震發生後不久，妻子給他丈夫了電話。丈夫問妻子：「你還好嗎？」妻子表示：「我沒事。」他們簡單地聊了三分鐘，談到他們13歲的兒子（初一學生）的安全以及家裏的情況。然後就掛斷了電話。之後爆炸發生了。丈夫再次嘗試撥打電話，但始終無法接通。

此後，丈夫每天都去現場，焦急地等待妻子獲救的消息。他吃不下飯，也睡不好。爆炸發生三天後，丈夫被傳喚到警察局，他在停屍間與妻子重逢。她身上到處都是觸目驚心的傷口，丈夫一直強忍的淚水終於奪眶而出。

熊本地震始末：

丈夫表示，他的妻子是Aeon熊本點二樓一家服裝店的店長。他指出：「我的妻子是個責任心強的女人。也許她回去是為了打掃衛生，期望店鋪能夠盡快重開。我為什麼沒有打電話告訴她不要回去商場呢？」

據報道，他的妻子被發現倒在商場出口附近。她似乎是被墜落的碎片砸死的，警察告訴他：「她受到的痛苦應該是短暫的。」

報道指，該男子與妻子從中學就認識，大約15年前結婚，但由於時間衝突，他們一直沒有舉行正式婚禮。他們曾說過，有一天要一起拍婚紗照。男子的妻子很愛吃，常常會稱讚那些有烹飪經驗的男人做的意大利麵和蛋捲的味道。 男子表示：「即使她吃得津津有味，她也很少給我滿分。讓她滿意是我的夢想。」

8月4日，爆炸中離世的女店長舉行葬禮。當天，親戚送給兩人的婚紗被擺放在靈堂，祭壇上擺滿了粉紅色玫瑰，這是女死者最喜歡的顏色。許多人前來悼念，其中包括兩位初中同學，他們獻上了鮮花。儀式結束時，除了婚紗，人們還將寫有他們13歲兒子名字的鮮花放入棺材。

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儀式結束後，喪妻的男子平靜地說：「這真是漫長的一周。我仍然難以置信，但我會為了我的妻子和兒子繼續活下去。」