伊朗據報私下鬆口或准許歐洲掃雷　革命衛隊內部仍存分歧

彭博社8月4日引述知情外交官消息報道，伊朗私下軟化立場，正考慮允許歐洲國家在海峽開展掃雷作業，或將該舉措納入海峽航運正常化協議之中，以緩和美伊局勢。此前，伊朗曾多番表示不允許任何協力廠商國家前來霍爾木茲海峽排雷。



報道指，知情人士表示該計劃需滿足多重條件，包括伊朗為歐洲艦艇提供安全保障、停火協議持續生效，且必須獲得伊朗伊斯蘭革命衛隊同意。目前，伊朗內部尚存分歧，革命衛隊部分成員主張掃雷工作應由伊朗主導完成相關工作。

報道又指，海峽戰後治理分歧突出，伊朗要求掌控水道並收取使用費，遭到美國堅決反對。美國總統特朗普（Donald Trump）周一向伊朗下達談判「最後機會」，威脅談判失敗便重啟空襲。

2026年8月3日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

最終協定能否落地，很大程度取決於伊朗與掌控海峽南部海岸線的阿曼的談判結果，卡塔爾與美財長貝森特（Scott Bessent）周二證實相關協定即將敲定。