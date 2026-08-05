特朗普稱已與伊朗「全天談判」 再稱霍爾木茲海峽很快開放
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump）8月4日（周二）表示，他已與伊朗展開「全天談判」，並對談判給予積極評價。但他同時威脅稱，如果未能與德黑蘭達成協議，將「重創」伊朗。卡塔爾同日表示，調解人在結束美伊戰爭的努力中取得進展，但德黑蘭否認了特朗普關於談判正在進行的說法。
路透社報道，特朗普在霍士新聞（Fox News）的節目中表示，霍爾木茲海峽「很快就會開放」，並警告說，如果這種情況沒有發生，伊朗將受到重創。特朗普稱，「我們正在進行非常好的討論。如果他們再次退縮，他們將受到重創」。
美國、以色列對伊朗的攻擊及以色列對黎巴嫩的攻擊已造成數千人死亡，數百萬人流離失所。而特朗普在戰爭期間的言論則遭到人權專家的譴責，他曾威脅要攻擊伊朗的民用基礎設施，並在4月揚言要摧毀伊朗文明。
在特朗普先前發出威脅後，美國國際法專家在4月表示，此類攻擊可能構成戰爭罪。1949年《日內瓦公約》關於戰爭中人道行為的規定，禁止攻擊對平民至關重要的地點。
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