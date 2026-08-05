三星SK海力士高管遭控背信　涉未經授權批准獎金　韓警方立案調查

股東權益團體「韓國股東運動本部」8月5日透露，韓國警方已針對其舉報的三星電子與SK海力士高層涉嫌「背信行為」，正式立案調查。



韓國股東運動本部在上月22日，指控三星電子法定代表人全永鉉、盧泰文，以及SK海力士法定代表人郭魯正未對勞資協議進行深入審議，向警察廳國家偵查本部提交了舉報書。該團體主張，上述人士故意違背信任，濫用權限處理公司或委託人財產，造成公司或委託人財產損失。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

事件源於三星電子與SK海力士在今年5月，分別與工會達成薪酬與獎金協議，會一定比例的公司收益作為獎金分發給員工。

韓國股東運動本部認為，此舉不是單純勞動報酬，而是對經營成果的事後分配，本不屬於勞資集體談判的範疇，若要執行應當事先獲得股東大會批准。而公司高管在談判中未經充分審查勞資協議，便同意工會要求，創設出一套將公司資產不當轉移的機制，可能損害股東與公司利益。

2026年4月23日，韓國平澤，圖為三星電子員工不滿公司薪資待遇，在工廠外舉行集會。（Reuters）

舉報書中主張涉案者向工會提出的績效獎金發放要求做出妥協，指做法未經股東大會審批，損害股東利益及導致公司資產流失，認為這一系列行為涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》瀆職等罪名。

韓國股東運動本部還透露，京畿南部地方警察廳已將涉及兩間公司的案件，分別指派兩個調查部門立案審查。