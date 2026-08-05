美媒刊文稱美軍導彈儲備告急 防長赫格塞思斥失實批「無恥」
撰文：官祿倡
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美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）8月4日在社交平台發文，批評美國有線電視新聞網（CNN）刊出「美軍關鍵導彈消耗近八成」的一篇報道，他稱該篇報道失實，還痛斥對方「你真無恥」。
引發赫格塞思關注的這則報道於當日刊出，並且在電視上播報，赫格塞思帖文中上載圖片可見，電視螢幕中的新聞條寫道：「消息人士：美軍在伊朗戰爭中已使用近80%的關鍵導彈攔截器，高層指揮官警告庫存已『低得危險』。」
赫格塞思則在帖文中批評新聞條中所寫的內容失實，並說：「我們對『假新聞』傳媒的憎恨還遠遠不夠。」
而在涉事報道中，美媒引述兩位消息人士指，自伊朗戰事開始以來，美軍已消耗近八成可用於薩德（THAAD）反導系統的導彈庫存，以及約一半的「愛國者」導彈。 另一方面，路透社報道則指出，美國已「幾乎耗盡」其「戰術導彈系統」（ATACMS）和「精確打擊導彈」（PrSM）的庫存。
美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）預料，美軍在戰前擁有約2200枚愛國者導彈與452枚薩德導彈。
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