美媒刊文稱美軍導彈儲備告急　防長赫格塞思斥失實批「無恥」

美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）8月4日在社交平台發文，批評美國有線電視新聞網（CNN）刊出「美軍關鍵導彈消耗近八成」的一篇報道，他稱該篇報道失實，還痛斥對方「你真無恥」。



引發赫格塞思關注的這則報道於當日刊出，並且在電視上播報，赫格塞思帖文中上載圖片可見，電視螢幕中的新聞條寫道：「消息人士：美軍在伊朗戰爭中已使用近80%的關鍵導彈攔截器，高層指揮官警告庫存已『低得危險』。」

赫格塞思則在帖文中批評新聞條中所寫的內容失實，並說：「我們對『假新聞』傳媒的憎恨還遠遠不夠。」

而在涉事報道中，美媒引述兩位消息人士指，自伊朗戰事開始以來，美軍已消耗近八成可用於薩德（THAAD）反導系統的導彈庫存，以及約一半的「愛國者」導彈。 另一方面，路透社報道則指出，美國已「幾乎耗盡」其「戰術導彈系統」（ATACMS）和「精確打擊導彈」（PrSM）的庫存。

2017年3月7日，這張由駐韓美軍提供的照片顯示，一輛載有美軍導彈發射裝置零件和其他設備的貨車抵達韓國烏山空軍基地，這些設備將用於部署薩德導彈防衛系統（THAAD）。（Getty）

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）預料，美軍在戰前擁有約2200枚愛國者導彈與452枚薩德導彈。