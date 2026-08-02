歐洲高溫致多瑙河水位跌至新低　匈牙利44年來首關帕克斯核電站

匈牙利總理毛焦爾（Péter Magyar）8月1日（周六）宣布，由於歐洲持續的高溫乾旱導致多瑙河水位跌至歷史新低，帕克斯核電廠（Paks Nuclear Power Plant）於周日（2日）關閉，而這將是該電廠44年歷史上首次停運。



路透社報道，匈牙利國家通訊社Magyar表示，「由於多瑙河水位進一步下降，帕克斯核電廠倒數第二台發電機組將於凌晨1點30分關閉。因此，該電站目前僅能發電240兆瓦，並且明天（周日），44年來首次完全關閉。」

匈牙利水務部門預測，流經德國注入黑海的多瑙河水位將在未來幾天進一步下降。根據政府記錄顯示，降雨不足導致的水位下降也擾亂了匈牙利的航運及旅遊業，並引發包括布達佩斯郊區在內的100多個城鎮和鄉村的用水限制。

2026年7月31日，匈牙利多瑙聖拜奈代克（Dunaszentbenedek），帕克斯核電廠和部分乾涸的多瑙河床。（Reuters）

匈牙利的北部鄰國斯洛伐克表示願意提供援助，總理菲佐（Robert Fico）將危機描述為一場前所未有的能源危機，其根源在於匈牙利唯一的核電廠即將關閉。

這場能源危機也可能對匈牙利整體經濟造成衝擊。在經歷三年的停滯之後，匈牙利第二季度經濟成長低於預期。