孟加拉前總理哈西娜重申12月返國　促當局撤銷其政黨禁令

孟加拉前總理哈西娜（Sheikh Hasina）表示應撤銷對其人民聯盟（Awami League）黨的禁令，並重申將於12月返國，向對手孟加拉國民黨（Bangladesh Nationalist Party）的新政府提出挑戰。



據路透社8月5日報道，哈西娜稱縱使面臨入獄或更壞下場仍決意返國，「我會回到我的人民當中」。她以音頻形式發言，未有露面。孟加拉外交部其後於社交平台X批評活動是「對孟加拉主權的冒犯」，稱「孟加拉感到憤慨」。

2024年8月5日，孟加拉國首都達卡，一名手持孟加拉國國旗的男子在前總理哈西娜辭職後，站在總理官邸前的一輛被點燃的汽車旁。（Reuters）

報道指，現年78歲的哈西娜上月透露計劃年內返國並向當局投案。她兩年前在抗議終結其累計20年總理任期後逃離首都達卡；孟加拉戰爭罪法庭2025年11月以下令鎮壓學生起義為由缺席判她死刑，她否認指控，稱案件出於政治動機且屬捏造。現總理拉赫曼（Tarique Rahman）政府周二警告傳媒勿刊其言論，稱違反2024年法院禁播令。

哈西娜稱去職後經濟急劇轉差、逾2000萬人失業；政府將8月5日定為公眾假期紀念起義死者。達卡多次要求印度引渡哈西娜，新德里稱正審視有關要求；孟外交部指允其公開對媒體發言不利兩國關係。