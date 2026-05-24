孟加拉國現數十年來最嚴峻麻疹疫情之一　至少86名兒童死亡

孟加拉國今年至少有86名兒童死於確診麻疹感染，另有426名兒童出現與麻疹相符的症狀。孟加拉正努力應對數十年來最嚴重的麻疹疫情之一。



近幾個月來，麻疹（measles）病例迅速增加，醫院不堪重負，本已脆弱的醫療服務體系，尤其是在農村地區和人口稠密的低收入城市地區，面臨着嚴峻的挑戰。

衛生服務總局的數據顯示，3月15日至5月23日期間，全國共發現6萬2507起疑似麻疹病例，以及8494例實驗室確診病例。

2026年5月6日，在孟加拉首都達卡（Dhaka），一名婦女正在調整導管，以確保為一名感染麻疹並正在接受治療的兒童提供額外的氧氣。（Reuters）

路透社報道，孟加拉國衛生官員周六（5月23日）說，五歲以下兒童最容易感染重症甚至死亡，尤其是那些未接種疫苗或僅部分接種疫苗的兒童。

世界衛生組織上個月指出，常規免疫接種覆蓋率下降增加了大規模疫情暴發的風險。

此後，政府擴大了針對幼兒的麻疹-風疹（measles-rubella）緊急疫苗接種活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

