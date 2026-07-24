孟加拉流亡前總理哈西娜擬返國　總統楚普辭職

在外界猜測流亡的孟加拉前總理哈西娜（Sheikh Hasina）可能回國之際，孟加拉總統楚普（Mohammed Shahabuddin Chuppu）7月24日宣布辭職。



據《紐約時報》報道，楚普周五下午當天向國民議會議長哈菲茲（Hafiz Uddin Ahmad）遞交辭職呈，以生病為由辭去總統職務。按孟加拉憲法，在新總統選出前暫代職務；議會須於90天內選出新總統。

楚普是哈西娜陣營中少數留任的要員，歷經諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府，他被認為是哈西娜的盟友之一。為避免臨時政府向民選政府過渡期間出現憲政危機，因此在今年2月孟加拉國民黨（BNP）大選勝出後，他仍穩坐總統位置。

英國廣播公司（BBC）引述消息人士指，然而隨著哈西娜早前告訴路透社她將自印度流亡返國面對司法，BNP領導層隨即加大施壓，要求楚普下台。

圖為2024年8月5日，孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）下台後，英國倫敦有群眾集會慶祝。（Reuters）

孟加拉國際罪行法庭裁定哈西娜2024年容許使用致命武力鎮壓學生抗議者而被判處死刑；聯合國人權事務高級專員辦事處估算，事件造成至少1400人死亡，哈西娜本人隨後逃亡印度。

哈西娜本月表示：「若死亡降臨，我願它降臨在我的土地，父母埋葬、鮮血灑落之處。」她同時指控其所屬的人民聯盟（Awami League）黨人遭受鎮壓，該黨派已被禁政，多名領導人入獄。