孟加拉水牛「飄逸金髮」撞樣特朗普爆紅　政府出手免當祭品｜有片

孟加拉一頭罕見的白化水牛憑藉其一頭飄逸的金髮在網上意外走紅，吸引大批好奇的遊客前來參觀和拍照。遊客們皆表示，這頭水牛與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有着驚人的相似之處。孟加拉內政部5月27日（周三）表示，在政府最後一刻的介入下，「特朗普」水牛已獲得「特赦」，免於其在宰牲節當祭品被宰殺，並將被運到動物園。



孟加拉水牛因為酷似特朗普意外走紅，還因此保住了性命：

據路透社報道，這頭重達近700公斤的水牛原本已被出售用於宰牲，但由於外界對28日宰牲節的關注度激增，出於安全考慮，政府部門決定介入。

孟加拉內政部長艾哈邁德（Salahuddin Ahmed）下令保住這頭水牛，退還買家款項，並將水牛轉移到首都達卡（Dhaka）的國家動物園。

據報道，這頭水牛原本在達卡附近納拉揚甘傑縣（Narayanganj）的一個農場飼養，因其額頭上垂下的一撮淺色毛髮而被暱稱為「唐納德·特朗普」。

報道指，過去一段時間每日都有數十人前往這個農場「朝聖」，其中許多人甚至從遙遠的地區慕名而來，只為與這頭毛色奇特的動物合影或拍片。這頭水牛迅速在社交平台上走紅。

農場主人米里達（Ziauddin Mridha）表示：「我弟弟給這頭水牛取名「唐納德·特朗普」，因為它額頭上的毛髮像極了特朗普。」

米里達指：「儘管它外表引人注目，但個性非常溫順。這是一頭白化水牛，這類動物通常性情溫和，除非受到挑釁，否則不會主動攻擊，」

米里達提到，這頭水牛需要特別照顧，包括每天洗澡四次，餵食四頓。

報道指，在孟加拉，白化水牛非常罕見，因為大多數牛都是深色的，所以這頭白化水牛在宰牲節牲畜交易旺季顯得格外引人注目。不過，或許正因為它外表酷似特朗普，救回了它一命。