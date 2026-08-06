卡尼演講時提詞器故障　乘機嘲諷特朗普：我不會視之為陰謀｜有片

加拿大總理卡尼（Mark Carney）8月5日（周三）在一場房屋政策記者會遇上提詞器故障，他微笑着乘機揶揄美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。卡尼表示：「我要告訴各位，提詞器已停止運作。與某位世界領袖不同，我不視之為陰謀」。



卡尼演講時提詞器故障 但他不會視其為陰謀：

據路透社8月5日報道，卡尼在多倫多記者會上說：「我要告訴各位，提詞器已停止運作。與某位世界領袖不同，我不視之為陰謀」，現場一陣笑聲。此言顯然暗指特朗普去年在聯合國大會發表演說時遇上電動扶梯停頓及提詞器失靈，其後要求展開調查。

報道指，卡尼辦公室與白宮均未即時回應置評請求。自特朗普去年重返白宮以來，加美關係緊張，美方向加拿大廣泛加徵關稅，並呼籲其成為美國第51個州。

圖為足球2026年7月19日，世界盃決賽在美國舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席頒獎儀式，中間為墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（Reuters）

卡尼曾表示會抗衡特朗普的貿易政策，並着力減低加拿大對美國的外交與經濟依賴。他早前宣布以規則為本的國際秩序終結、批評大國將「經濟融合作為武器」，引起國際關注。