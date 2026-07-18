世界盃︱特朗普自稱不懂足球　批評英格蘭「領先一球叫卡尼防守」

英格蘭今晚深夜與法國踢2026世界盃季軍戰，在4強對阿根廷時，主帥杜慈（Thomas Tuchel）在領先一球後「泊大巴」，終由贏變輸而受全世界一致批評，最新就連自認「唔識波」的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯：川普），也批評這位英格蘭領隊的消極戰術。



世界盃2026︱特朗普出席活動時，不忘批評英格蘭主帥的消極戰術。（路透社）

特朗普：「英格蘭領先下叫卡尼做防守是個錯誤」

他在 Trump Tower出席國際足協（FIFA）活動時稱：「我哪懂足球？他們領先一球，然後將陣中最佳球員放去做防守」，引得身邊的FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）陪他一起笑，「英格蘭有個偉大球員，曾跟我一起打高爾夫球的哈利（英格蘭隊長哈利卡尼/Harry Kane），他真是了不起。我想他們讓他成為防守球員是個錯誤。」

今屆賽事已進行102場，美國、加拿大和墨西哥三國主辦，當中以美國佔大多數，特朗普至今未在任何賽事亮相。不過他將會在決賽出席，出任頒獎嘉賓，並向冠軍球隊頒贈今屆增設的冠軍指環。特朗普續稱，「我們需要踢得主動一點，不是嗎？不過對於教波我又懂得什麼呢？那並不尋常，但哈利真是個很棒的男兒（a great guy）。」

世界盃2026︱英格蘭出局後，美斯安慰卡尼。（路透社）

卡尼曾獲邀跟特朗普打高爾夫球

上星期，卡尼承認18個月前曾在佛羅里達跟特朗普打高爾夫球，形容獲總統邀請一起打球是一次「相當超現實」的經歷，並羨慕對方已屆80高齡仍有不錯球技。特朗普稱，「我認為卡尼是個偉大的球員。我曾跟他打高爾夫球，我很喜歡他。他也是個好高球手，他真是了不起。」

美國隊在16強不敵比利時出局後，美國政府轉為支找英格蘭奪冠，當時白宮2026世界盃工作小組行政總裁安德魯朱利亞尼（Andrew Giuliani）稱，「假如美國不能在建國250周年贏得世界盃，那麼由英國人來到美國贏得錦標將會是個偉大故事。英格蘭已經歷60年傷痛，假如能夠勝出，將會是奇妙的勝利。」

世界盃2026︱英格蘭主帥杜慈。（路透社）

當英格蘭16強3：2力壓墨西哥出線，特朗普在社交媒體發帖文讚揚：「英格蘭的哈利卡尼真是個偉大球員！！！」

可惜英格蘭亦未能走到最後，4強不敵阿根廷，明日凌晨5時會跟法國打季軍戰。