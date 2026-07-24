卡尼：倘無法就美國新關稅達協議　加拿大將不惜一切捍衛利益

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 下令對加拿大多項產品加徵50%關稅，加拿大總理卡尼（Mark Carney）7月23日表示，在新關稅於8月19日生效前，會加緊與美國進行貿易談判，但如果無法達成協議，加拿大將不惜一切代價捍衛自身利益。



圖為足球2026年7月19日，世界盃決賽在美國舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席頒獎儀式，中間為墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（Reuters）

卡尼23日與加拿大各省和地區領導會面，就特朗普政府宣布對價值約200億加元的加拿大進口商品加徵50%關稅，討論應對措施。他表示，「一切選項都擺在桌面上，最終採取什麼措施，將取決於談判結果。」

卡尼表示，可行的方案包括繼續使貿易多元化，減少對美國的依賴，以及對受新關稅嚴重影響的產業施援。當談到潛在的反制措施時表示，如果無法達成協議，加拿大將採取所有必要措施，所有選項都有可能，但未透露具體細節。

卡尼表示，認為這次設定的新期限，為加美達成貿易協議提供了真正的機會。但他也同意，這同時是特朗普慣用的施壓手段。他又稱，希望與美方達成全面協議，而不是僅針對個別貿易範疇。

圖為2025年2月3日，特朗普發起關稅戰，溫哥華一間商店在出售美國威士忌的貨架上，掛上「改買加拿大產品」的標語。（Reuters）

路透社報道，各省在如何應對問題上存在分歧。艾伯塔省（Alberta）和薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）分別向美國出口原油和鉀肥，這兩個省份已排除透過限制出口，又或徵收關稅以加大對華府施壓。

不過，卑詩省省長尹大衛（David Eby）就建議，該省可以限制對美國出口關鍵礦產，包括銅、鋅和鋁，以作為與美國談判的籌碼。

美國白宮7月20日發布公告，將對加拿大多種產品額外加徵50%的從價關稅，以應對加拿大在乳製品、汽車及汽車零部件，以及酒類等方面，對美國採取的「歧視性待遇」。