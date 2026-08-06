路透：朝鮮導彈部隊部署俄羅斯　基輔稱或配120枚彈道導彈襲烏

烏克蘭軍事情報機構一名官員稱，朝鮮導彈部隊已開始部署俄羅斯西部，可能配備120枚彈道導彈及六部發射器，用於打擊烏克蘭。



據路透社8月5日報道，烏克蘭國防部情報總局官員切爾尼亞克（Andrii Cherniak）說，俄方計劃將約90名朝鮮人員編入西部沃羅涅日（Voronezh）第112導彈旅。平壤已向俄方送出新一批40枚KN-23及KN-24導彈，俄方預期部署涉及120枚導彈及六部發射器。

朝中社2026年4月20日報道，朝鮮導彈總局19日進行經改良的「火星炮－１１丁」型地對地戰術彈道導彈試射，評估導彈戰鬥部威力。（朝中社）

俄羅斯自2023年底起向烏克蘭發射朝鮮彈道導彈，此次部署將擴大莫斯科與平壤的軍事合作。朝鮮已向俄庫爾斯克（Kursk）地區派1.4萬名士兵，現約9500人駐紮；上周一枚朝鮮導彈擊中烏中部拉杜什涅（Radushne）民居，至少五人喪生。

烏克蘭高端防空攔截彈嚴重短缺，俄方趁機加強利用難以攔截的彈道導彈。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上月稱克宮欲再調動朝鮮3萬士兵，正於沃羅涅日籌備接收；俄國防部與朝鮮駐聯合國代表團未即時回應。