美日韓等11國聯合警告：朝鮮IT人員賺外匯支持核計劃　不要僱用

據韓國外交部和警察廳消息，韓國、美國、日本等11個國家發表聯合聲明，告誡企業不要僱用朝鮮資訊科技（IT）人員，因為這些人員的勞動為平壤的核武器計劃提供了關鍵的外匯資金。



綜合韓聯社與法媒報道，韓國、美國、日本、英國、澳洲、加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭與新西蘭共11國周五（7月31日）在聯合聲明中指出，朝鮮利用技術熟練人員冒用他人身份，「為朝鮮非法的核武器和彈道導彈計劃提供資金」。

報道指，儘管聯合國安理會的制裁條款明令禁止，朝鮮長期以來一直堅持擁有核武器和彈道導彈計劃的權利。2023年，朝鮮甚至將核國家地位寫入憲法。

2026年7月10日，朝鮮領導人金正恩在朝鮮勞動黨中央軍事委員會第一次擴大會議上，簽署7份重大軍事措施任命書，該擴大會議決定將保質保量擴大和加強核武力。（朝中社）

朝鮮因武器和核計劃面臨一系列國際制裁。據信，朝鮮通過從事廣泛的網路犯罪、加密貨幣活動及洗錢行為來為這些計劃提供資金。

周五發布的聯合聲明警告，朝鮮IT人員冒充其他國家公民，在線上平台上獲取工作機會並賺取收入，隨後將資金匯回政府機構。「他們還對企業構成內部威脅，涉及資料竊取、加密貨幣盜竊以及敏感資訊竊取等活動。」

黑客示意圖。（CFP）

聲明提醒，這些朝鮮人員正利用人工智能（AI）工具來進一步掩蓋真實身份，常見手段包括利用第三國代理服務器、偽造證件，以及使用追蹤難度高於普通銀行帳戶的加密貨幣帳戶進行支付。

據稱，許多IT人員身處朝鮮、中國、俄羅斯及東南亞國家，但會利用虛擬專用網路（VPN）和遠端桌面軟件來掩蓋他們的真實位置。

聲明呼籲各國政府、企業以及有關機構採取相應措施，加深對朝鮮IT人員的了解，並作出有效應對。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

