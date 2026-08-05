熊本地震｜震後一周災民急需用水　高市早苗：8月底前恢復供水

日本熊本縣7月28日發生的7.1級地震至今已滿一週，首相高市早苗表示，預計將在8月底前恢復所有受災地區的供水，她強調會「毫不猶豫地動用242億日圓（約12億港元）的預備金」。



共同社報道，熊本縣各地供水車前連日大排長龍。由於當地天氣酷熱，不少災民甚至連洗澡都沒有水，有當地受災長者表示：「每日都要搬運4、5公升的水，腰都開始痛了。雖然現在可以用井水稍微沖洗身體，但真的很想好好地淋浴。」

還有人說：「現在也漸漸習慣用洗臉盆來洗衣服了。」當地民眾還表示，為了節省用水，大家也會先把食物裝進容器，再包上保鮮膜，以減少清洗餐具用水。

2026年7月30日，日本熊本縣遭遇7.1級地震後，多地供水中斷，當地居民聚集接受水資源援助。（Reuters）

週三，高市早苗於首相官邸召開的政府非常災害對策本部會議上表示，預計在8月底前恢復所有受災地區供水。她要求相關部會透過調派供水車等方式，確保以避難所及醫療機構為中心的用水供應。

高市還再次提及，擬將本次地震指定為「激甚災害」。若當局將災害列為「激甚災害」，中央政府將提高補助比例、擴大支援災後復原與重建工作，有助加快重建進度。