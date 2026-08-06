熊本地震｜工廠80米煙囪倒塌壓毀辦公室釀9死　日本製紙社長致歉

日本熊本縣日前發生規模7.1強震，其中日本製紙八代廠80米高煙囪倒塌，釀成9人死亡，該公司8月5日首度召開記者會，社長瀨邊明公開致歉，表示煙囪倒塌正好砸中一處辦公室，才釀成嚴重傷亡。



煙囪倒塌正好壓中辦公室

日本製紙八代廠80公尺高煙囪倒塌，正好壓中辦公室釀成9人死亡。（Reuters）

《朝日新聞》報導，瀨邊明表示，

對所有在這次地震中受災的人們，致上最誠摯的慰問；對不幸罹難者表達最深切的哀悼，也對造成各界擔憂與不安，致上最深的歉意。

根據日本製紙說明，7月28日熊本地震發生後，八代廠共有3座煙囪受損，其中一座供重油鍋爐使用、高約80公尺的煙囪，自中央位置斷裂倒塌，直接壓垮一棟兩層樓木造辦公建築。

事故造成正在辦公室的6名日本製紙員工、3名合作廠商員工，共9人罹難，煙囪幾乎在地震發生後立即倒下，也使八代廠成為此次熊本地震死亡人數最多的災區。該公司透露，倒塌煙囪建於1970年，至於為何在地震中從中段斷裂，目前仍無法下定論。

八代廠是日本製紙重要生產基地，占地約33萬平方公尺，相當於約7座東京巨蛋面積，主要生產書籍、報紙等印刷用紙，廠區內設有多座數十公尺高的煙囪及大型生產設施。

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