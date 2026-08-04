熊本女嬰出生15分鐘即遇大地震　母擁入懷一家五口留影溫馨全家福

日本熊本縣7月28日發生強烈地震，一名女嬰在震度7的劇烈搖晃來襲前僅15分鐘呱呱墜地，在產房內經歷驚險一刻。女嬰被母親輕擁入懷，一家五口當天拍下首張全家福，成為災難中別具意義的溫馨紀錄。



「令和8年熊本地震」28日下午4時27分左右發生。約15分鐘之前，坂本希在熊本縣一間醫院誕下女兒。日媒FNN報道，坂本希憶述，剛分娩完仍躺在產台上接受醫生處理，突然間天搖地動：「嬰兒床也嘎嘎作響，助產士們拚命按住；旁邊的衣櫃眼看就要倒下來，醫生也出手死死頂住。」

坂本希形容當時是橫向搖晃，感覺持續很久。女嬰父親坂本隆明當時正帶着另外兩名孩子趕到醫院，隨即遇上大地震。一家五口在當天下午4時52分拍下首張全家福。照片顯示，姐姐表現興奮，哥哥則好奇地望着妹妹。

日本熊本縣2026年7月28日發生強烈地震，一名女嬰在震度7的劇烈搖晃來襲前僅15分鐘呱呱墜地，在產房內經歷驚險一刻。雖然他們震後匆匆拍下首張全家福，但醫院為安全起見，隨後便將初生嬰兒移送至另一個房間另行安置。坂本希被迫與女兒短暫分離，直到翌日中午才再次親手抱起女兒，說道：「終於看清她的模樣。」（電視截圖）

雖然他們震後匆匆拍下這首張全家福，但醫院為安全起見，隨後便將初生嬰兒移送至另一個房間另行安置。坂本希被迫與女兒短暫分離，直到翌日中午才再次親手抱起女兒，說道：「終於看清她的模樣。」

這名在強震前一刻報到的女孩取名「葵」。坂本希解釋，葵花在梅雨季至初夏盛開，永遠向着太陽筆直綻放，盼望女兒成為朝着夢想積極努力的孩子。坂本希8月2日順利出院，回家後長子不時逗弄妹妹，場面溫馨。

不過坂本希出院前坦言對回家後的生活充滿不安：「現在最擔心的就是用水問題。正值夏天，想盡量勤替寶寶洗澡，但現實情況讓我很憂慮。」

報道指，災區因缺水導致沖調奶粉及日常衞生困難，加上餘震不斷，種種負擔正重重壓在災民身上。