美軍被指伊朗戰爭已消耗近80%薩德攔截彈庫存告急　美官員否認

美伊軍事衝突已持續五個多月，美媒近日披露「美軍關鍵導彈消耗近八成」，補齊庫存至少需三年，又指這是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暫緩升級對伊軍事行動的重要誘因，但白宮與國防部均公開否認相關風險。



特朗普宣稱：「我們擁有的軍火數量遠遠超過世界上任何國家。」隨後，又補充講：「儘管騙子拜登（Joe Biden）及其政府曾史無前例地免費向烏克蘭和歐洲輸送了大量軍火。」

2026年8月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在拉斯維加斯發表講話。（Reuters）

五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）也堅稱「美軍擁有強大的武器庫。」國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）批評相關報道失實，還痛斥對方「無恥」。

儘管如此，多家媒體與權威智庫印證庫存危機屬實。美媒指美軍已消耗戰前八成「薩德」、半數「愛國者」裝備，且多款高精度進攻導彈近乎耗盡；美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）報告顯示，美軍僅剩三成「愛國者」、半數「薩德」。

此外，美媒8月3日報道稱，美軍近期正在內部廣泛徵集「創造性且非常規」的打擊伊朗方案，指部分原因是美軍當前防空攔截彈庫存不足，被迫調整作戰方式。

2013年9月10日，圖為美軍正測試一枚薩德攔截彈（THAAD）。（網絡圖片）

同時，美軍為自保收緊攔截策略、暫緩盟友武器交付，引發中東、歐洲盟友擔憂，烏克蘭也面臨美制防空攔截彈供應銳減的困境。伊朗導彈突破美約防空系統致美軍傷亡的事件，已然暴露防禦漏洞。