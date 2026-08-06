大量訂購《JUMP》角色商品後取消涉逾2億元　日本女子被捕

日本警視廳神田署8月6日公布，拘捕一名32歲女子，指她涉嫌在集英社旗下官方網店「JUMP CHARACTERS STORE」大量訂購商品後惡意取消訂單，干擾公司業務。據日媒指，取消訂單的總金額高達約43億日圓（2.13億港元）。



被捕女子吉田麻祐（影片截圖）

包括《朝日新聞》在內日媒報道，被捕女子吉田麻祐，居於大阪市北區，報稱飲食店員工。她向警方承認犯案，供稱「累積很多壓力，購買商品會獲得滿足感」。

警方調查發現，吉田疑犯涉嫌使用多達238個帳戶，反覆大量訂購鎖匙扣、人偶等動漫周邊商品。其作案手法包括：選擇便利店預先付款但從不繳費，或選用貨到付款後拒絕支付並拒收商品，其中貨到付款的取消個案達2,100宗以上，而預先付款的取消訂單總額估計高達約43億日圓（2.13億港元）。

「Jump Characters」是指日本知名漫畫雜誌《週刊少年Jump》旗下的經典英雄與反派角色。最受歡迎的代表包括《龍珠》的悟空、《海賊王》的路飛及《火影忍者》的鳴門。圖為路飛。（網上圖片）

大量訂單令商品一度顯示售罄

集英社表示，大量訂單令商品一度顯示售罄，喪失實際銷售機會，另須向物流及倉庫公司支付相關費用，合共造成約750萬日圓經濟損失。

警方指，吉田疑犯的涉案時間為2024年7月至2025年5月，目前正進一步調查其詳細動機及犯案經過。