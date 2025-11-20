美國計劃購買及擁有10座新核反應堆　日本承諾資助部分所需資金

美國能源部11月19日宣佈啟動核能擴張計劃，將購置並擁有最多10座大型核反應爐，據報日本或提供部份資金支持。能源部幕僚長科伊（Carl Coe）透露，日本在10月作出無約束力承諾，將向美國項目投資5,500億美元（約4.28萬億港元），當中最多800億美元（約6228億港元）將用於資助由Westinghouse Electric Co負責興建的新型核反應堆。



綜合外媒報導，上述計劃包括向星座能源公司（Constellation Energy）提供10億美元融資資金，用於重啟位於賓州Middletown、原名三哩島（Three Mile Island）的核電廠。星座能源公司表示，三哩島核電廠未來將改名為「克蘭清潔能源中心」（Crane Clean Energy Center），以紀念Exelon電力公司的已故執行長克蘭（Chris Crane）。該核電站已簽訂合同，為微軟的資料中心供電。

美國能源部長賴特（Chris Wright）周二表示，這筆貸款將提供給該核電廠的營運商星座能源公司以「確保美國擁有發展國內製造業和贏得人工智慧競賽所需的能源」。他亦指：「美國正採取前所未有的措施降低能源成本，並帶來下一次美國核能復興。」

美國上一次興建大型核電廠已是十多年前。而隨着國內近年積極興建數據中心，以支持人工智能發展，市場開始擔心美國能源供應不足。