日本推新規收緊外資購買房地產　買家須申報國籍　政府可緊急介入

日本政府為防止大量土地落入外資手裏，決定收緊購地條例。根據新規定，所有商業區和1萬平方米以上的林地交易，買方都必須申報國籍。



在自民黨總裁選舉中，加強管制外國人購地買房等措施也是候選人熱議話題。前經濟安保部長小林鷹之就提出加強移民管控和對外國人購買土地設限，而自民黨前幹事長茂木敏充則呼籲採取更嚴厲措施。

《日經新聞》報道，新出台的《國土利用計劃法》就是要全面加強土地交易。除了須申報國籍，也闡明買方即便是簽了合同，當局在兩周內若發現問題，有權干涉變更土地用途。

2025年9月22日，日本自民黨總裁選舉正式公告共有5人參選，分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗和農林水產大臣小泉進次郎。（Reuters）

報道稱，外資參與的投機性交易，導致土地價格上漲，引起民眾不滿。因此，在城區的土地買賣，當局規定只要面積超過2000平方米必須嚴格審查。其他非住宅和商業用地，面積超過5000平方米的農地和1萬平方米的林地也都在管制範圍內。

報道指，外資對日本的農地感興趣。去年，外國人和外資公司在日本全國收購總計175.3公頃的農地，比前一年的90.6公頃增加了一倍。其中，最常見的買方是中國人。為此，當局將改進申報系統，以收緊外國人參與土地交易條例。

此外，新出台的《重要土地用途管制法》不允許外資在軍事和機場等重要設施周圍購地。

據報道，日本每年平均有約130萬宗土地交易，但當局去年只有1.8萬份申報表。其中，能確認收購人國籍僅佔1%。

2025年8月18日，日本東京，圖為透過東京商業區望向住宅房屋一景。（Getty）

基於不少土地買賣的外資公司在日本註冊，日本政府也要求披露資金來源國。 此外，日本也要求地方政府對水資源和森林等重要土地加強管制，計劃對日本全國的水資源和林地擁有者信息展開全面調查。

協助當局調查土地買賣實況的東京財團分析員吉原幸子說：「日本目前除了農業用地外，其他土地的買賣均不受到限制。要在經濟活動自由與國家安全之間取得平衡，有必要制定相應的土地買賣規則。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

