日媒：特朗普要求日本購買更多美國大米　致談判代表取消赴美行程

《日本經濟新聞》8月30日（周六）報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府要求日本購買更多美國大米，結果由於日方強烈反對這一條件，導致雙方本周的貿易談判受阻。



日本政府首席發言人表示，日本首席關稅談判代表28日（周四）突然取消赴美行程，理由是存在一些「須在行政層面討論的問題」。

2025年4月14日，日本東京，餐廳Shokudou Arata的老闆Arata Hirano將美國加州種植的大米倒入電飯煲煮飯。（Reuters）

美日雙方正努力確認7月達成的貿易協議的細節，但日經報道引述日本匿名政府官員的消息稱，美國總統特朗普修訂後的要求包括要日本承諾購買更多美國大米。

日本一名官員說，這項提議是對日本內政的干涉。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

報道稱，這一項新要求與之前的協議相矛盾。根據7月的協議，日本無須降低農產品進口關稅。白宮當時指，日本將把美國大米進口量提高75%，但日本首相石破茂稱，美國大米進口份額可能在現有關稅豁免框架下有所增加，但協議「不會犧牲」日本農業。

本文獲《聯合早報》授權轉載

