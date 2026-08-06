美軍在伊朗打光「亞太火力庫存」

美國原本希望用遠程精確導彈降低伊朗戰場的人員風險，卻可能提前消耗了未來應對更大沖突時最難補充的火力。



路透社8月4日援引三名了解內部數據的人士報道稱，在持續五個月的對伊戰爭中，美軍已經消耗全球庫存中的大部分陸基遠程精確導彈。其中，兩名消息人士稱，美國陸軍的ATACMS戰術導彈和新一代PrSM精確打擊導彈已「幾乎全部」投入使用；另一名消息人士稱，美軍還使用了略低於全球庫存一半的「戰斧」巡航導彈。消息人士沒有披露具體餘量，路透社也表示無法獨立核實「戰斧」導彈的消耗比例。

白宮否認美國已經陷入彈藥危機。特朗普稱，美國擁有的彈藥「遠遠超過需要」，五角大樓也表示，美軍仍具備執行全球任務所需的能力。但路透社披露，上述庫存數據已經在美國政府內部引發緊張討論：華盛頓還能夠打擊伊朗多久，又會不會因此失去應對其他地區突發危機的能力？

所謂美軍在伊朗打光「庫存」，並不是說這些導彈不足以支撐對伊朗作戰，而是指它們在美國西太平洋作戰構想中具有不可替代的價值。

美國海軍驅逐艦發射「戰斧」巡航導彈，美方對伊朗境內多個目標發動新打擊，此為美國中央司令部6月10日發布影片的截圖（Reuters）

與伊朗相比，西太平洋戰場距離更遠、基地更少，對手防空體系和遠程打擊能力也更強。美軍若要在不讓大型軍艦和有人駕駛飛機過度接近危險區域的情況下，攻擊機場、指揮節點、防空陣地和導彈發射設施，就必須依賴大量遠程防區外武器。ATACMS、PrSM和「戰斧」正是這類作戰方式的基礎。路透社援引分析人士指出，這些武器尤其適合對付擁有強大防空系統的對手。

問題在於，美國不是從一個充足的彈藥庫裏從容調撥武器。PrSM剛剛進入裝備階段，庫存原本就不多；ATACMS正在退出生產，由PrSM接替。「戰斧」雖然服役多年，但美國當前每年為本國生產的數量僅約60枚。五角大樓計劃最終把年產能提升至1000枚，可新建廠房、擴大供應鏈和培訓工人都需要時間，合同金額無法立刻變成生產線上的導彈。

美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。（Getty Images）

更值得警惕的是，消耗並不只發生在進攻端。此前研究估計，今年2月至7月，美軍已使用約65%的「愛國者」攔截彈，薩德攔截彈庫存也比戰爭開始時減少至少38%。這意味着美國在伊朗同時消耗了兩類關鍵資源：用於摧毀敵方目標的「矛」，以及保護基地和盟友的「盾」。

美國的困境，本質上是全球戰略野心與軍工生產能力之間的錯位。華盛頓希望同時維持中東行動、援助烏克蘭、威懾俄羅斯，併為西太平洋衝突保留力量；但高端導彈的產能，卻仍建立在冷戰後「戰爭規模有限、持續時間較短」的假設之上。

精準打擊導彈（Precision Strike Missile, PrSM）是美國從2016年開始研發並讓美國陸軍正在測試的一種中程彈道導彈，用於取代MGM-140 ATACMS。

因此，伊朗戰場暴露的並不是美軍已經沒有導彈可用，而是美國無法毫無代價地同時經營多個高強度戰區。每向伊朗發射一枚難以迅速補充的遠程導彈，都意味着未來危機中的選擇更少、風險更高。

美國遠程火力真正「露底」的地方，不在於某一個倉庫被打空，而在於對手已經看見：美國的全球威懾看似覆蓋世界，背後依賴的卻是數量有限、補充緩慢，而且必須在不同戰場之間反覆挪用的同一批高端武器。