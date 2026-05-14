紐時：伊朗戰爭令美國彈藥儲備枯竭　更依賴中國稀土

知情人士透露，特朗普（Donald Trump）政府對伊朗開戰導致美國導彈和彈藥儲備嚴重枯竭，以致本就面臨嚴重供應鏈瓶頸的美軍在重建軍備的過程中，對中國主導的稀土礦產供應產生更深的依賴。



《紐約時報》周三（5月13日）引述知情人士報道稱，這使中國在雙邊外交和貿易談判中獲得巨大籌碼，美國或不得不在關稅或半導體限制等方面做出妥協。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

全球諮詢公司博然思維（Brunswick）高級顧問帕迪拉（Christopher Padilla）說：「向伊朗每發射一枚導彈，都會讓美國在短期內對中國及其稀土礦物的依賴更深一分」。

帕迪拉認為，美國在伊朗戰事中大量消耗精確制導彈藥，將進一步增強中國的博弈底氣。至少未來數年內，美國重建武器庫的努力意味着需要從中國獲取稀土礦物供應。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

紐時報道指，儘管美國正試圖通過巨額預算開發替代供應源，但在短期內，這種資源制約不僅削弱美國干預其他地區衝突的能力，也重塑中美兩國之間複雜且相互博弈的權力平衡。

美國戰爭部與國會的預估數據顯示，自伊朗戰爭爆發以來，美國已動用約半數遠程隱形巡航導彈，戰斧巡航導彈（Tomahawk）消耗量更是達到當前年均採購量的10倍左右。

本文獲《聯合早報》授權轉載

