美國參議院小組表決　福奇拒作供被控藐視國會

美國參議院一個小組委員會8月6日表決通過，認定美國前國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）在國會聽證會上多次拒絕回答提問，構成藐視國會，並決定將案件轉介司法部處理。



福奇在上周的參議院國土安全與政府事務委員會聽證會上面對共和黨人就新冠疫情應對的連番質問，數十次引述美國憲法第五修正案（Fifth Amendment），拒絕提供任何具體答案。

2021年12月1日，時任美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇在華盛頓白宮出席疫情簡報會。（Reuters）

委員會主席、共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）在投票前後均表明，福奇早前已獲時任總統拜登（Joe Biden）特赦，根本不存在自證其罪的風險，因此無權引用第五修正案拒絕作供。民主黨籍資深議員彼得斯（Gary Peters）則批評整個程序是「一場倉卒兼偏頗的調查」，對推動公共衞生毫無幫助。

委員會目前已通過將涉嫌藐視國會的刑事案轉介司法部。保羅表明不想浪費時間交由參議院全院表決，可能直接向司法部提交轉介文件連同法律陳詞。福奇一方則堅稱，在律師建議下行使憲法權利完全合法。他早前在聽證會上形容保羅對他有「不理智的執迷」，並指出席聽證會是出於對立法機關的尊重，但必須聽從律師意見拒絕回答。