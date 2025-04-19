白宮修改新冠網站：病毒源自中國實驗室泄漏　拜登福奇世衛成箭靶

美國白宮4月18日推出介紹新型冠狀病毒（Covid-19）的修改版網站，將新冠病毒的起源歸咎於中國實驗室泄漏，同時批評前總統拜登（Joe Biden）、國家過敏與傳染病研究所前所長福奇（Anthony Fauci）和世界衛生組織（WHO），以及保持社交距離、強制戴口罩和封鎖等措施。



路透社報道，修改版的網站首頁可以看到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）站在「實驗室」及「泄漏」的兩個英文字之間。

白宮先在內文提出5點，以說明新冠病毒為何是源自中國實驗室泄漏。其後又批評指，上屆政府的公共衞生官員經常通過傳遞矛盾訊息、缺乏透明度來誤導民眾，又透過妖魔化相關說法企圖脅迫並控制美國人民在健康方面的決策。

2021年11月29日，時任美國家過敏與傳染病研究所長福奇（Anthony Fauci）與時任總統拜登（Joe Biden）在華盛頓特區白宮出席新型冠狀病毒應對小組會議後，一起發表講話。（Getty）

白宮在網頁中寫道，當上述企圖失敗後，拜登政府就與「世上最大的社交媒體公司」聯手實施審查制度。特朗普政府還一度將矛頭指向福奇，稱後者推崇新冠病毒自然起源的說法。

另外，白宮又批評世衛，稱其在應對新冠疫情方面徹底失敗，因為它屈服於中國共產黨的壓力，將中國的政治利益置於其國際責任之上。

2025年4月18日，美國白宮推出介紹新型冠狀病毒（Covid-19）的修改版網站，將新冠病毒的起源歸咎於中國實驗室泄漏。（白宮新冠網站截圖）

報道稱，中方此前早已表示支持並參與了解新冠病毒起源的研究，指責美國將此事政治化，並強調有關實驗室泄漏可能導致新冠疫情的說法毫無可信度。