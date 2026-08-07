俄烏在黑海衝突加劇　全球糧食與石油供應線受阻

俄羅斯和烏克蘭近期在黑海加大襲擊船隻、港口和出口碼頭，已打擊該處的出口活動，顯著干擾全球糧食和石油供應，使黑海一帶成為全球最新一個受戰火波及的戰略貿易瓶頸。



黑海水域由俄烏以及保加利亞、格魯吉亞、羅馬尼亞和土耳其共有，是糧食、原油和精煉產品的關鍵航道之一。俄羅斯是全球最大小麥出口國，烏克蘭也是農業出口大國。雙方近幾周持續加大攻擊對方在黑海的農業出口設施和商船，烏克蘭還在那一帶加大襲擊俄羅斯油輪。

俄烏新一輪衝突升級，讓已因霍爾木茲海峽和曼德海峽航線嚴重受阻而深受打擊的大宗商品市場添多一個壓力點。聯合國官員上周已在安全理事會會議上警告，衝突升級的後果已顯現在全球農業市場，國際社會必須阻止衝突繼續螺旋式升級。

烏克蘭官方數據顯示，它在7月份對港口和海上的船隻分別進行35次和22次打擊，並對港口設施發動67次攻擊，相比之下，烏軍在整個2025年才對商船發動14次打擊。

2026年8月3日，兩艘土耳其貨輪在黑海遭無人機襲擊。（網絡圖片）

路透社估計，烏軍也在那一帶鎖定數十艘涉及俄羅斯石油的油船。俄羅斯的遠東船運集團（FESCO）本周透露，在旗下一艘船隻被烏克蘭無人機擊中後，它已暫停黑海的新船運訂單。

俄羅斯軍方也在近期加大打擊烏克蘭南部，負責輸出90%以上烏克蘭農業出口的黑海口岸敖德薩港。雙方都聲稱，僅打擊對方的軍事相關目標。

軍事衝突風險飆升 黑海船運成本大漲

儘管戰爭已持續四年多，農產品仍是烏克蘭最大的出口收入來源。基輔如今正積極開通替代出口路線，但農業部長維索茨基說，新路線最快8月底才能全面投入運作，且運輸能力到時候也僅相當於黑海港口正常出口量的一半。

俄烏戰爭：2026年6月18日，烏克蘭向莫斯科發動大規模的無人機攻擊，莫斯科有煉油廠起火冒濃煙（SOCIAL MEDIA/via REUTERS）

貿易消息人士透露，與黑海連接的亞速海航運自7月10日以來已大幅受限，打擊俄羅斯在該處的主要糧食出口港塔曼（Taman）。俄羅斯雖繼續從毗鄰的黑海港口新羅西斯克（Novorossiysk）和圖阿普謝（Tuapse） 輸出糧食，但速度放緩。

烏克蘭7月份在那一帶擊中幾艘商船，也導致新羅西斯克以及哈薩克斯坦原油出口最主要的裏海管道一度暫停裝載石油，影響區域供應。

軍事衝突風險飆升也推高船運成本，據市場估算，黑海油船運輸成本已從上周的每日略高於20萬美元（約157萬港元）大漲至30萬美元以上。黑海貨船的戰爭保險費也從一周前相當於船隻價值的1%左右漲至2%。

文章獲《聯合早報》授權轉載

