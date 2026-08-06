俄烏戰爭｜俄羅斯爆「黑寡婦」設局：誘士兵閃婚　戰死後奪撫卹金

俄烏戰爭持續進入第5年，俄羅斯社會近期卻爆發一項備受爭議的「黑寡婦」騙局。俄媒與官員指控，有女子鎖定準備前往烏克蘭戰場的俄羅斯士兵，透過快速結婚甚至疑似「美人計」誘騙他們參軍，若士兵戰死，就能藉由妻子身分領取高額死亡撫卹金。



俄羅斯軍方在士兵出發前舉行集體婚禮的畫面，原本象徵軍人與家人的承諾，但如今卻傳出部分婚姻可能另有目的。由於俄羅斯陣亡軍人的配偶可獲得數百萬盧布（約30~80萬港元）的補償金，讓部分人士看上這筆「戰爭紅利」。

俄羅斯軍方在士兵出發前舉行集體婚禮的畫面，原本象徵軍人與家人的承諾，但如今卻傳出部分婚姻可能另有目的。（翻攝自中天新聞）

來自聖彼得堡的女子瑪麗亞，就是其中一名受害者。她的父親去年在烏克蘭戰場遭槍擊身亡，但直到辦理死亡證明時，她才知道父親生前竟然已經結婚，而且是在出征前幾天才完成婚姻登記。

瑪麗亞表示，當時她被詢問父親是否已婚，她回答「沒有」，卻被告知父親其實已經有妻子。她甚至從未與這名女子聯絡過，因為她懷疑父親可能遭到騙婚。

CNN首席全球事務記者馬修．錢斯報道指出，隨著俄烏戰爭進入第5年，加上俄軍傷亡人數居高不下，外界很難想像竟有人會鎖定弱勢男性，誘導他們結婚、甚至鼓勵參軍，等到士兵戰死後，再藉由婚姻關係取得巨額財富。

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俄羅斯媒體近來出現大量類似指控，包括女子在短時間內與新兵結婚，有些甚至是在士兵重傷住院、生命垂危時完成婚姻登記。

其中一名女子因在認識士兵僅10天後便與對方結婚，之後又在社群媒體上發布與其他男子的合照，被俄羅斯媒體冠上「黑寡婦」稱號。丈夫戰死後，她原本要求領取撫卹金，卻遭拒絕。她否認所有指控，並表示相關傳聞已嚴重損害她的名譽。

俄羅斯陣亡軍人的配偶可獲得數百萬盧布的補償金。（X@ChrisO_wiki）

「黑寡婦」爭議甚至延燒至俄羅斯網絡節目。一段Podcast節目中，主持人詢問如果想買房該如何籌錢，來賓竟半開玩笑回答，

找一個正在參加特別軍事行動的男人，等他被殺死，就能拿到800萬盧布。

節目播出後引發輿論譁然，主持人與來賓遭俄羅斯法院追究，並被迫公開道歉，被視為俄羅斯司法罕見介入此類爭議。

而瑪麗亞的父親除了戰死，也疑似連住了5年的房子都被捲入爭議。她帶著CNN記者回到父親位於聖彼得堡的舊公寓，發現房屋已經出售，原本的居所換了新住戶。新屋主則表示，這是合法交易，而且從未見過瑪麗亞的父親。

如今，父親留下的房子已經換了主人，死亡撫卹金也可能落入他人手中。對瑪麗亞而言，父親不僅死於戰場，她也懷疑父親可能在生前遭到一場精心設計的騙局。

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