以軍單日向黎巴嫩南部發射113枚砲彈　同日海軍大規模演習

以色列海軍本週在地中海及紅海舉行大規模演習，以軍同日亦向黎巴嫩南部發射大量砲彈，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）警告局勢脆弱。



據《以色列時報》（Times of Israel）8月6日及聯黎部隊通報，以色列海軍演習出動導彈快艇、護衛艦、潛艇及巡邏艇，數百名水兵參與，場景包括海上滲透、多線作戰、防護天然氣平台及港口等戰略資產；紅海方面則模擬加強指揮協同。

2026年8月6日，以色列海軍在地中海及紅海舉行大規模演習。（X@idfonline）

聯黎部隊稱以軍周三向黎南發射113枚砲彈，為6月21日以來單日最高，周四更達120枚、創7月21日以來新高；聯黎部隊強調遵守聯合國安理會第1701號決議及對話協調對恢復穩定不可或缺。聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）稱觀察到自6月底三方框架公布以來「局勢最急劇升級」。

黎巴嫩與以色列在美方斡旋下的停火談判周四續開。以軍自3月2日以來持續在黎軍事行動，黎巴嫩衛生部稱襲擊已致4333死、12250傷。