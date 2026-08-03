特朗普叫停轟炸　以色列上網才得知　伊朗如何掌握戰爭節奏？

在剛剛過去的週末，美國官員本來早就放風特朗普（Donald Trump）已決定向伊朗發動大規模攻擊，停手多時的以色列亦將參與。當大家都在做好心理準備之際－－特別是週末本來要休假的媒體工作者－－特朗普周六（8月1日）突然在其社交媒體Truth Social上叫停轟炸行動，聲稱和伊朗已經達成「即時、完全、全面開放霍爾木茲海峽和結束伊朗核威脅」的「協議框架」（the perimeters of a deal）。

根據以色列媒體報道，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）上周二（7月28日）在白宮見完特朗普之後，美以雙方翌日已經開始準備新一輪軍事行動。豈料特朗普突然在計劃發動攻擊前大約24小時叫停轟炸，而以色列並沒有收到提前通知，只能跟全世界一樣從Truth Social帖文得知。

而且，由於大家都知道特朗普信口開河，以色列軍事和外交官員其後還要花了好幾個小時去同美國方面溝通，以確認特朗普真的是回心轉意了。

特朗普周六（8月1日）突然在其社交媒體Truth Social叫停轟炸行動，聲稱和伊朗已經達成「即時、完全、全面開放霍爾木茲海峽和結束伊朗核威脅」的「協議框架」。（Truth Social截圖）

一名高層以色列官員向媒體抱怨，以方進入高度戒備狀態，需花費大量資源，「把我們所有的資源都投入到一個戰區，然後發現我們白白高度戒備了一趟，這很令人沮喪。我們不明白（特朗普）的最終目的是什麼。」

從公開的資訊看，特朗普在這段時間內並沒有跟內塔尼亞胡通電，而是跟沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通了電話。特朗普自己其後也聲稱穆罕默德叫他尋求協議而非再次發動攻擊。

特朗普聲言，他本來正準備發動「第二次世界大戰以來最大的攻擊」，不過一大群美國盟友出言勸退，他才願意給談判一個機會。特朗普同時表示伊朗也有份要求特朗普不要作出攻擊，但伊朗媒體很快就否定了這一說法。

特朗普表示，美國和伊朗的談判將會在周一（8月3日）展開。

2026年8月2日，美國總統特朗普在飛往美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地的「空軍一號」上向傳媒講話。（Reuters）

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，伊朗和阿曼就霍爾木茲海峽通航機制的談判「已經接近完成，處於最後階段」。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）則表示將會同阿曼劃定一條新航線，但是他同時批判美國和國際海事組織（IMO）在6月中美伊簽訂諒解備忘錄後定出的靠阿曼水域南方航線「並不安全，而且損害我們的安全和國家利益」。

以色列媒體報道，伊朗和阿曼達成的妥協是，進入波斯灣的航道將經由伊朗控制的「北方航線」，離開波斯灣的航道將經由靠近阿曼的「南方航線」。該報道並沒有提及伊朗收取通行費與否的問題。早前阿曼曾提出成立區域國家組成的機制，收費採行自願性質。

對於朝令夕改的特朗普，我們難以判斷最新一輪的潛在美伊談判會有什麼進展或結果。畢竟，從上述叫停轟炸的事態發展來看，特朗普又一次在最後一刻背棄理論上的戰爭盟友以色列。言而無信至此，伊朗就算真心誠意跟特朗普談，也需要極嚴格的實質保證才會跟美國達成協議。

2026年7月30日，伊朗德黑蘭，一條印有美國總統特朗普（Donald Trump）樣貌的橫幅與伊朗導彈並列。（Reuters）

不過，從簽署諒解備忘錄以來的伊朗行動來看，經過4月初停火之後的短暫穩定局勢，伊朗已經從「被動反擊」變成「主動出擊」，有計劃地掌握戰爭節奏。

首先，在諒解備忘錄的條文中，伊朗不只沒有作出任何具體的核問題妥協，還在取得美國承諾開始解除制裁之餘，加插了美國談判代表不以為然的條款，讓伊朗至少在字面上取得了處理開通霍爾木茲海峽安排的責任。其後，此條款就變成了伊朗以無人機攻擊取道阿曼水域、未經伊朗准許通行的商船的理據。

伊朗決心取得霍爾木茲海峽的控制權，而非任由海峽航道恢復到戰前狀態。

美國其後決定懲罰伊朗攻擊商船的行為，向伊朗展開了最後持續了大約兩週的轟炸。期間，伊朗集中反擊科威特、巴林兩個海灣小國，保留了沙特、阿聯酋這些海灣主要國家尋求和平了事的誘因，而且利用了比此前有所進進的無人機導彈攻擊策略來打擊美國在約旦的軍事基地，造成三名美軍死亡。

2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊駐約旦的美軍基地。（Reuters）

約旦，礙於民情考慮，雖然是美軍的重要盟友，卻一直保持低調。

但伊朗的持續轟炸，卻把注意力引到約旦身上。如今，連約旦也興起明顯了的反美情緒。近日已有數百名政治、法律界人士聯署要求美軍全面撤出約旦。權力受到國王和國王委任的參議院嚴格限制的國會眾議院，也出現議員叫囂反美的情況。

正如諒解備忘錄要求美軍在達成最終協議30天內撤出伊朗周邊的條款一樣，伊朗除了要控制霍爾木茲海峽之外，長遠目標就是要把美軍勢力趕出中東地區。用軍事行動證明美軍保護傘無力、在區內美國盟友之間製造分裂、挑動區內國家反對同美國合作的民情，全部都是為了達成這個戰略目標的有計劃行動。

美軍一連炸了伊朗十三晚之後，特朗普在美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）出於精準導彈藥庫存大減的勸告之下，決定暫停連續轟炸。

但伊朗其後不止持續攻擊海灣商船，受其支持的也門胡塞武裝組織（Houthis）也宣布封鎖紅海沙特港口，伊拉克的親伊朗武裝向沙特石油設施發動攻擊，伊朗亦高調以彈道導彈攻擊約旦美軍基地，對美軍發動突襲（按：伊朗在特朗普停火後曾言美國不作出攻擊，他們也不會作出攻擊）。

2026年7月29日，美軍與沙特阿拉伯展開行動，對伊拉克境內的親伊朗民兵組織「人民動員」（Popular Mobilization Forces，PMF）發動空襲。圖為其中一處受襲地點。（Reuters）

美軍其後雖然曾與沙特聯手攻擊伊拉克武裝組織，亦進一步大舉轟炸伊朗作為報復，但伊朗攻勢並沒有因此停止。

對於已經失去霍爾木茲海峽石油出口渠道的沙特而言，紅海港口是其命脈。

也門胡塞組織封鎖紅海南向前往印度洋的曼德海峽（Bab el-Mandeb）之後，沙特的唯一選擇就只有北行穿越蘇彞士運河，如果要運往亞洲的話，其運費高，時間長，而且不能承載最大級別的油輪。

豈料，連蘇彞士運河河口埃及達米埃塔港（Damietta）的船隻也受到無人機攻擊（見下片）－－雖然沒有人對此承認責任，但大家對於責任誰屬都心知肚明。

霍爾木茲海峽、曼德海峽、蘇彞士運河三條關鍵航道都受到威脅，沙特王儲穆罕默德就只好勸告特朗普收手。

此刻，胡塞明顯是想炒襲伊朗的霍爾木茲海峽行動，借其對曼德海峽的威脅來施壓沙特解除對其實施多年的海空封鎖，並且在雙方停火談判中取得更有利的條件。這些沙特和胡塞之間的爭議，還是有妥善解決的空間。但如果伊朗在美國大舉轟炸之下升級戰事，沙特的經濟命脈將解封無期。

而且，伊朗還有繼續升級的空間－－就是攻擊海灣國家的能源設施和海水化淡設施。單是這樣的威脅已足以令海灣國家選擇妥協而非升級。就連一面倒投向美國以色列的阿聯酋都似乎立場不穩，近日一些媒體報道它正游說美國採取決定性的行動，另一些媒體則報道它正聯同沙特、卡塔爾勸阻特朗普升級。

（Google Map）

事到如今，特朗普當然還有繼續發動攻擊的自由，但正如前兩天上網才發現特朗普叫停了轟炸的以色列高層官員所言，「我們不能理解（特朗普）的最終目的是什麼。」

再炸伊朗，結果只會是一場持久消耗戰。而特朗普從一開始也沒有想過要打一場消耗戰，他過去幾個月來的種種決定，包括開戰之初解封伊朗石油、4月初停火給予伊朗喘息機會、6月中諒解備忘錄簽成後再放出60億美元的伊朗石油等等，更是一次又一次加強伊朗韌性的行動。

此刻伊朗已經掌握了戰爭的節奏。當然掌握節奏不代表取得勝利。但特朗普若然不想跟着伊朗的節奏去打一場消耗戰，剩下來的選項就只有接受伊朗控制霍爾木茲海峽的事實－－而這樣的「投降」也只能是美伊停火並重啟談判的前提，並不是戰爭的結束。