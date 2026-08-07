特朗普簽署針對出生公民行政令　限制生育旅遊打擊移民

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四簽署兩項行政令，收窄在美出生公民權，並加重打擊商業「生育旅遊」；行政令亦擬剝奪部分外國駐美外交人員子女的出生公民權。



據阿克西奧斯（Axios）8月6日報道，新令僅適用於日後出生、涵蓋四類：外國外交人員子女、被列為「敵僑」者子女、美屬領地出生者，以及為產子而欺詐入境的母親。這是特朗普第二次嘗試限制出生公民權，料因被指違反憲法第十四修正案而遭法院挑戰。

2026年2月23日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮出席一場紀念「天使家庭」的活動，該活動旨在表彰因非法移民犯罪而失去親人的家庭成員。（Reuters）

第二項行政令指令國務卿及國土安全部長訂立規則，打擊境內外生育旅遊業。美國法律已禁止以產子為主要目的申領旅遊簽證；眾議院監督委員會正調查生育旅遊中心，指業者多來自中國與俄羅斯。

特朗普一直大力打擊生育旅遊，此前曾於3月30日在社交平台撰文，稱「出生公民權並非指來自中國和世界其他地方的富人，他們想讓自己的孩子，以及成千上萬的孩子，花錢，荒謬地成為美國公民。」