美民主黨進步派薩依德密歇根初選勝出　特朗普批其滿口謊言｜有片

美國民主黨進步派候選人薩依德（Abdul El-Sayed）勝出密歇根州民主黨參議院初選，將在11月大選對陣共和黨前議員羅傑斯（Mike Rogers），此次勝選標誌民主黨左翼勢力持續崛起、也代表黨內進步派正式挑戰傳統建制派格局。總統特朗普對此不以為意，在公開講話中狠批薩依德滿口謊言（full of shit）。



據路透社報道，這場初選被視為民主黨內進步派與溫和派的路線之爭。勝選的薩依德曾與落敗的溫和派對手史蒂文斯（Haley Stevens）存在嚴重分歧。

特朗普在公開場合批評薩依德滿口謊言：

史蒂文斯更受勞工階層與黑人選民支持，且獲親以色列勢力的資金挹注；而薩依德聚焦醫療、經濟議題，主張停止對以色列無條件軍援，儘管其激進的政策立場易遭對手攻擊，但卻符合當下選民反建制情緒。最終薩依德透過網絡動員，結合其阿拉伯裔社群的支持優勢，贏得年輕選民與高學歷白人群體支持。

初選落幕後，民主黨高層迅速釋出團結訊號，力挺埃爾-塞德角逐大位。埃爾-塞德也強調初選階段的內部分歧，相較於黨內團結一致的目標微不足道。

對此，共和黨迅速發動攻勢，批評其立場極端，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指「當看到阿卜杜勒（Abdul，薩依德的名字）時，他滿口謊言，並更將其勝選視作對共和黨的「利好」。

同時，羅傑斯表示：「今年11月的選擇很簡單：要麼是常識，要麼是徹底的瘋狂。」