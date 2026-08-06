特朗普台上保護蹣跚幼童　趁機嘲諷：別像拜登一樣摔倒｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月5日在一個競選集會活動中，邀請一對母子上台並互動。他看見幼童走向舞台邊緣後，便一路小跑上前阻止對方，並說：「我可不想他像拜登（Joe Biden）那樣從講台上摔下來。」



特朗普在集會期間談及他的「小費（Tips，貼士）豁免徵稅」以及兒童投資儲蓄計劃「特朗普賬戶（Trump Accounts）」政策，隨後跟一個家庭互動，還邀請一對母子上台。

當母親準備講話時，未料一旁的幼童卻突然走向舞台邊緣，特朗普當即邁步上前追趕，阻止兒童離開，並表示自己不希望對方像前總統拜登那樣摔跤。

2026年8月5日，美國內華達州，圖為特朗普在一個競選集會中，衝向講台邊緣保護一名幼童。（截圖自X@MarioNawfal）

雖然拜登不只一次在公開場合摔倒，特朗普所影射的或許是2023年6月1日的一次事件。當時拜登前往科羅拉多州出席美國空軍學院畢業儀式，期間在講台上不慎被腳邊的沙包絆倒，雙手與膝蓋重重著地，最終在身旁軍官與特勤人員的攙扶下才站起身來。