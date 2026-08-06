路透社：美國擬對多晶矽及其相關產品　加徵15％關稅及設價格下限

路透社引述消息人士指，美國政府最快會在8月6日宣布，向多晶矽（polysilicon）以及用多晶矽生產的晶圓、電池以及太陽能板等相關產品，加徵15%關稅，並設定最低進口價格。



報道指，此舉旨在保護美國多晶矽工廠，應對中國在晶片供應鏈領域與日俱增的影響力。而美國商務部早前為配合總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）削減對再生能源支持的政策，針對多晶矽展開為期一年的國家安全調查。

2025年9月16日，中國寧夏回族自治區銀川市郊外的太陽能設施內，工作人員在太陽能板旁採摘枸杞。（Reuters）

報道提及，這項潛在舉措由特朗普援引美國1962年《貿易拓展法》第232條而做出，並分析可為本國多晶矽生產商創造生存空間。

美國商務部和白宮均未對相關報道作出回應。中國駐美大使館則批評這項貿易調查，大使館發言人說：「中方敦促美方盡快停止依據第232條款採取的關稅措施，並透過平等對話妥善解決各方關切。」

2013年9月16日，中國甘肅省，一名工人在蘭州西北950公里的敦煌太陽能發電場檢查太陽能板。（Reuters）

多晶矽是一種高純度的多晶形式的矽，由細小的單晶矽構成，是半導體與太陽能電池板的核心原材料，中國約佔全球太陽能製造產能的80%。晶圓則是圓柱狀半導體晶體的薄切片，用於集成電路製程中作為載體基片，以及製造太陽能電池。