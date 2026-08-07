泰國少年槍擊案增至最少8死 總理矢言收緊槍管
撰文：洪怡霖
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泰國曼谷郊區暖武里府8月7日發生校園槍擊案，一名14歲少年涉嫌先在家中槍殺祖父母，再闖入學校開火導致最少5人喪生，其後自轟身亡，事件共有最少8人死亡。總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）同日表明將提出新槍械管制法案。
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阿努廷表示，這單慘案令他深感痛心，也為社會安全再次敲響警鐘。
據泰國頭條新聞報道，他稱「普通民眾沒有合理理由持有武器。儘管多數持槍者能保持理智，但一旦情緒失控，便可能釀成無法挽回的後果。」他承認在上屆政府時期，由於他不是多數黨領袖，因此難以推動槍支法修訂，如今他將全力推進修法工作。
此外他與內政部簽署的地方行政廳公告已正式生效，要求村長和里長嚴格執行，其中明確規定國家公職人員在非執行公務期間，不得在公共場所或住所外攜帶槍支，違者將依法追責；對普通民眾則實施全面禁令。
警方指，涉案少年使用祖父的槍支行兇，犯案動機仍在調查。
事發後，阿努廷向記者表示，新法案將規定「僅限正在執勤的政府人員方可攜帶槍械」，惟他未有交代具體細節。泰國目前將擁有槍械和攜帶槍械的牌照分開發放，槍械管制長期偏鬆。
今次事件再引發社會對槍管的關注。根據2017年《小武器調查》估計，泰國平民持有約1030萬支槍械，即每百人約有15支，比率在東南亞居首，當中超過400萬支屬未經註冊。
那空巴吞皇家大學副教授皮亞蓬批評，泰國現行發牌制度仍缺乏對槍主持有人的心理健康評估，允許年滿20歲即可擁有槍械，且不設定期重新審查。
她呼籲引入外國的「紅旗法」，及早移除高風險人士的槍械。泰國過往亦曾發生多宗嚴重槍擊案，包括2022年東北部導致36人死的屠殺事件。
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