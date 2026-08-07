沙特與土耳其巴基斯坦簽聯合防務協議　伊朗議員斥：不會帶來安全

在中東局勢不穩之際，沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦8月7日在沙特簽署聯合防務協議，規定對三國中任何一方的武裝攻擊都將被視為對所有三國的攻擊。伊朗議員Ebrahim Rezaei發文，指協議不會為沙特帶來安全。



Ebrahim Rezaei在社交網站發文批評，該防務協議不會為沙特帶來安全，沙特應該專注的是改變政策。

自2月28日美國、以色列對伊朗發動攻擊以來，伊朗向中東多國發射導彈，包括沙特阿拉伯及其他海灣國家。

2026年8月7日，沙特與土耳其、巴基斯坦簽署防務協議（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

路透社引述沙特智庫海灣研究中心（Gulf Research Center）主席Abdulaziz Sager指，在當前局勢高度不確定之際，穆斯林世界3個最具影響力的國家走在一起，表明該地區和中等強國越來越願意在安全問題上加強協調。

土耳其擁有北約第二大軍隊，沙特是世界主要石油出口國之一，巴基斯坦則是唯一擁有核武的穆斯林國家。Abdulaziz Sager稱「三邊框架可以增強三國在外交和國防方面的集體影響力，同時也有助於建立一個更以區域為主導的安全架構。」