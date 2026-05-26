特朗普促簽《亞伯拉罕協議》　外媒：沙特立場以巴勒斯坦建國為先

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲沙特等國家，在美國與伊朗達成協議前先簽署《亞伯拉罕協議》、實現與以色列關係正常化，一名沙特消息人士指沙特相關立場沒有改變。



沙特阿拉伯電視台（Al Arabiya）星期一（5月25日）報道，沙特消息人士說，沙特在巴勒斯坦問題上的立場沒有改變，認為「需要一條不可逆轉的巴勒斯坦建國路徑」。

報道引述沙特方面長期立場稱，沙特多次強調，若巴勒斯坦無法建國，就不會與以色列實現關係正常化。

特朗普25日在社交媒體發文，呼籲參與斡旋美伊談判的沙特、卡塔爾、埃及、約旦、土耳其、巴基斯坦，「立即」加入《亞伯拉罕協議》，還指沙特和卡塔爾應該帶頭，否則上述國家不應參與美伊協議斡旋。特朗普說，如果美伊達成協議，伊朗也應該加入《亞伯拉罕協議》。

《亞伯拉罕協議》是以色列政府同阿聯酋、巴林、蘇丹、摩洛哥四國簽署的、意在快速推進以色列與阿拉伯國家關係正常化的協定。

2023年10月新一輪以色列和哈馬斯衝突爆發前，美國曾力促沙特與以色列關係正常化。衝突爆發後，沙特暫停沙以關係正常化談判。

2024年8月27日，沙特阿拉伯，沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman，右）會晤巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas，左）。

本文獲《聯合早報》授權轉載。