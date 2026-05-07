伊朗戰爭的四國集團・四｜阿聯酋翻臉　倒逼沙特開始斡旋？

在3月29日登場的四國外長會議中，沙特無疑是相當特殊的存在。

面對與自己簽署共同防禦條約的巴基斯坦，沙特一面稱讚巴國積極斡旋，一面卻又要求巴基斯坦履行協防義務，駐軍沙特以防戰爭升級；面向曾藉卡塔爾滲入海灣、被自己批為「新奧斯曼主義復辟」的土耳其，沙特為了降溫衝突，也依舊要與其同桌對話；面對曾為阿拉伯世界政治領袖、如今卻被海灣國家襲奪聲量的埃及，沙特為了牽動伊朗戰爭的加沙議題，也同樣需要埃及在場。

甚至這場會議本身，也是一定程度要為沙特宿敵伊朗解套而辦。只是回顧戰爭爆發，除了美國以色列與伊朗的深重敵意，沙特的立場流轉同樣責無旁貸：原本在2023年與伊朗復交的利雅德，眼見2年加沙戰爭削弱「抵抗軸心」（Axis of Resistance）、消耗伊朗，便在美以與伊朗緊張達到高點時大玩兩手策略，也就是表面不樂見戰爭爆發，私下卻積極遊說美國動手，結果間接導致海灣諸國蒙受池魚之殃。

4月11日，沙特財長賈丹（Muhammad bin Abdullah Al-Jadaan）訪問伊斯蘭堡期間，亦與巴國總理謝里夫（Shehbaz Sharif），陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）及外長達爾（Ishaq Dar）舉行重要會晤。（巴基斯坦政府X）

這就折射沙特在這場戰爭的複雜角色：是油門也是剎車皮，是受害者更是受益者。正因如此，沙特在戰爭爆發後的角色拉撐格外明顯，相較於巴基斯坦從一開始就積極斡旋、土耳其先觀望再斡旋，沙特其實是威嚇與斡旋的面孔輪流切換，並與戰爭、促談各方都存在程度不等的關係拉扯。而導致這種姿態變化的關鍵，或許不完全來自戰爭的升級風險，也與沙特的主導欲望息息相關。

這或許就解釋了，為何隨著戰爭損害持續擴大、海灣政治結構逐漸裂變，沙特的斡旋色彩會變得愈發明顯，甚至逐漸覆蓋早前的威嚇面孔。關鍵或許就在於，當戰爭開始衝擊沙特在中東的權力基礎、也就是面向海灣諸國的領導地位，衝突的延續其實就已是弊大於利，並從原本的「借刀殺人」轉為「殺敵一千、自損八百」，因此沙特才不得不與伊朗進行外交接觸，希望暫時凍結衝突。

尤其阿聯酋因為受襲嚴重，目前已經等同加入美國以色列軸心、並對伊朗展現更強硬姿態，甚至在4月28日沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）召開海灣合作委員會諮詢會議當天，直接宣布退出OPEC。即便這短期內不至於改變市場，卻明顯是對沙特領導地位的一大示警。

整體來看，這場戰爭對沙特的最大挑戰，或許不是如何斡旋停火，而是如何面對衝突降溫後的新秩序。

2026年4月28日，沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman，右）與卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani，左）在海灣合作委員會（GCC）特別會議前合影。（Reuters）

海峽問題衝擊沙特產業改革

首先是從開戰以來，反覆發酵的海峽問題。

從沙特的視角出發，由於多數能源與貨物進出口都仰賴霍爾木茲海峽，只要海峽穩定無法維繫，就必然對沙特的貿易流動與經濟轉型計畫構成長期威脅；反覆或長期的中斷，則會影響沙特的政府收入、投資者信心，以及意欲追求的貿易、物流和金融中心地位。換句話說，沙特正在推動的「2030願景」產業轉型，其實必須依賴可預測的能源和收入流動，也就是安全的海上環境。

因此這次戰爭引發的海峽危機，其實不僅暴露沙特在貿易上的脆弱性，也確實危及「2030願景」的施行。這就解釋了，為何沙特會在開戰後嘗試「繞過霍爾木茲」，也就是將政策重心轉向紅海地區，通過管道從東向西輸送原油、再經紅海沿岸的延布碼頭出口。

當然，沙特阿美石油公司戰前至少有每日輸送700萬桶的出口能力，如今繞道紅海加上其他方法，其實只能滿足每日400萬桶。顯然，霍爾木茲暫難被徹底取代，不過與其他海灣鄰國相比，沙特因為擁有兩條海岸線，處境已經相對有餘裕，所以開戰之後還能保持一定金融韌性。

但這終究不是長久之道。如果沙特想在霍爾木茲被封鎖的情況下成為區域貿易中心，也就是在與阿聯酋的競爭中，確立自己作為海灣主要出口和物流樞紐的地位，那就必須對基礎設施進行大量長期投資，來確保能源、貨物能在紅海與海灣各大城市中心間流通。此外，沙特也必須重點挹注西部沿海地區的項目，包括港口、工業區和旅遊開發。

可是歸根結柢，繞過霍爾木茲海峽不等於徹底消除風險，而是只算轉移地點。因為也門的胡塞武裝即便已經勢弱，卻還是有能力干擾紅海水道，結果可能就是讓沙特唯一替代路線宣告堵塞。顯然，在伊朗「被逼急」的情境下，海上安全問題將是沙特戰略重心西移的核心限制，而非次要問題。

這或許就解釋了，為何在美國開始封鎖伊朗港口、導致伊朗威脅要讓胡塞封鎖紅海後，原本姿態強硬的沙特會突然軟化，要求美國撤除封鎖，並且愈發積極斡旋。

3月28日，胡塞武裝軍事發言人在也門發表電視聲明，宣布對以色列發動新的軍事行動。（Getty Images）

阿聯酋的離心傾向加劇

此外，伊朗戰爭無疑也加劇阿聯酋與沙特的離心。

早在戰前，兩國就因布局產業改革、博弈也門戰場而暗自摩擦；戰爭爆發後，阿聯酋不只成為海灣受災最嚴重的國家，甚至比以色列承受更嚴重的導彈與無人機襲擊。

如果從沙特戰前遊說美國動武的脈絡來看，這種發展其實展演了雙重的「借刀殺人」：既借美國、以色列之手削弱伊朗，也借伊朗之手意外削弱產業改革的競爭對手阿聯酋。換句話說，不論後續發展沙特是否有無預料，阿聯酋無疑都是沙特「借刀殺人」的一大受害者，且沙特或許還相當樂見。

而這種發展無疑加劇了兩國裂痕。起初，沙特雖然外顯立場強硬，卻對伊朗襲擊毫無反應，其實也就是放任阿聯酋暴露在德黑蘭的怒火與勒索下，並讓自己與阿曼共享被襲擊率最低的某種「豁免」：伊朗或許是考量阿曼戰前持續斡旋，同時認為沙特可能是海灣六國中最可能報復自己的國家。

結果，受損嚴重、可能喪失樞紐優勢的阿聯酋開始不滿，並且採取海灣六國當中最強硬的外顯立場，其實也就是更加與美國、以色列靠攏，包括表態加入美國「打通海峽」的軍事行動，承認正與美國討論貨幣互換，引入以色列防空系統，同時關閉駐伊朗德黑蘭使館、召回外交人員，並批評沙特在內的海灣國家過度軟弱，面對威脅毫無作為。

圖為2026年5月4日，阿聯酋富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，社交平台流傳現場畫面。（X截圖）

之後最具標誌性的，就是在沙特召開海合會諮詢會議當天，直接宣布退出OPEC。當然，戰前阿聯酋早已不滿沙特規範的「以量制價」，退出OPEC的意向「冰凍三尺非一日之寒」，選在這次戰爭期間跨出一步，或許是考量要將衝擊降到最小，畢竟霍爾木茲海峽仍是被封鎖狀態。只是如果仔細觀察戰前脈絡，沙特其實也並沒有完全遵守減產規範，甚至可以這麼說，OPEC發展多年，各方成員進進出出，基本上找不到從來不犯規、也就是不超額增產的成員國。換句話說，這個組織原本就是各方競相犯規，以獲取最大利益，差別只是程度問題。

因此，阿聯酋跨出這步，其實更多是政治原因、而非純然利益考量。除了不屑再奉沙特為OPEC主導力量，並且強迫沙特削減產量與出口，來繼續維持阿聯酋增產背景下的油價水準外，也有不少分析為此推敲，阿聯酋或許是想藉此取悅厭惡OPEC的特朗普（Donald Trump），以斡旋美國以色列繼續打擊伊朗。

顯然，沙特與阿聯酋不僅在也門、產業改革、OPEC等場域出現分歧，就連面對戰爭的斡旋方向，都開始立場不一。即便戰爭結束，這股趨勢恐怕也不會停止，因為連動前述的海峽問題，雙方恐怕會開始競爭在紅海的影響力，包括對紅海航道的通行權、航線和安全的控制。

2026年3月6日，阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在阿布扎比一家醫院探望遭伊朗襲擊傷者。（Reuters）

更加分裂的海灣正在成形

顯然，這場戰爭並沒有讓海灣更團結，反而還擴大了原有裂痕。這背後關鍵，就是面對伊朗威脅、美伊僵局，各方被迫開始「自尋出路」，導致海灣出現集團分裂的傾向。

首先，戰爭壓力正在強化沙特與阿聯酋的零和思維。如果這種趨勢持續，雙方可能會持續競爭美國軍備，進而推高價格，並讓美國更有要價空間與談判籌碼，能更加深化對海灣的宰制。從華盛頓的視角出發，這其實就是利用阿聯酋牽制沙特的多極化外交。

而在停火不穩、美伊談判僵持的背景下，沙特與阿聯酋立場分歧，也已經出現隱然的軸心傾向：沙特領導的軸心、包括四國集團，其實更傾向與伊朗進行外交斡旋，即便沙特在各方之中立場最顯強硬；阿聯酋這方則更希望美國和以色列徹底消滅伊朗。

當然，這一結果未必能說是完全改變海灣政治，而是可能更接近「角色變換」或「分散」，例如更加靠近美國、以色列的阿聯酋，其對沙特領導的反抗疏遠，其實就有過往卡塔爾的身影；而在杜拜金融樞紐受打擊的背景下，六國之中受襲程度最低的阿曼其實可能「意外得利」，也就是設法讓馬斯喀特發展成新杜拜，或至少瓜分光環。

因此可以這麼說，這場戰爭持續的時間越長，海灣國家的團結恐怕就越難維繫；而即便衝突最後平息，沙特與阿聯酋的競爭恐怕也會更加激烈。這種發展，或許是沙特始料未及，如今卻也只能亡羊補牢的意外失控。