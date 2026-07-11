世界盃｜秘魯數百新生兒取名夏蘭特　官員：挪威射手都是秘魯人

因挪威國家隊當家球星夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）在2026世界盃上表現神勇，秘魯國內掀起了一股「夏蘭特熱潮」。秘魯國家身份與民事登記局7月11日透露，許多新生兒父母正爭相用這名挪威前鋒的名字為自己的孩子命名。



25歲的「入球機器」夏蘭特在本屆世界盃中人氣飆升。他在個人前四場比賽中狂轟七球，特別是在16強淘汰賽對壘巴西時梅開二度，幫助挪威歷史性地首次殺入八強，並將在11日硬碰英格蘭。

夏蘭特的爆紅也席捲了遠在南美洲的秘魯。登記局資料顯示，目前已有468名秘魯新生兒使用夏蘭特的姓氏，另有91名嬰兒則直接使用了他的全名「艾寧夏蘭特」（Erling Haaland）。

挪威神鋒夏蘭特狀態大勇，亦因此引起一股新生嬰兒改名潮。（Reuters）

登記局：夏蘭特也是秘魯人了

登記局發言人托雷斯（Torres）接受秘魯泛美電視台訪問時說：「各位足球巨星一直是秘魯父母為孩子命名時的靈感來源。」

他透露，自本屆世界盃開打以來，以「夏蘭特」命名的新生兒註冊數量在過去幾週穩步上升，而在挪威歷史性闖入八強後，這一數字更是出現爆發式增長。

托雷斯調侃道：「夏蘭特現在也是秘魯人了。」

圖為2026年7月5日世界盃16強賽事，夏蘭特（Erling Haaland）在下半場取得入球後，表情難掩興奮。（Getty Images）

秘魯父母因「足球熱」而給孩子起球星名字早有先例。資料顯示，秘魯目前共有3402人的名字中含有「美斯」（Messi），其中292人直接叫全名「利安奴美斯」（Lionel Messi）。

此外，葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在秘魯擁有1185名同名者；西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）也吸引了1241名秘魯父母效仿；而最受歡迎的依然是巴西球星尼馬（Neymar），秘魯有多達3萬3809人的名字中包含「尼馬」。

根據秘魯國家統計與信息局發布的資料，秘魯的人口截至2025年超過3400萬。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

