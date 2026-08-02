秘魯小型飛機納斯卡線附近墜毀　機上13人亡　其中11人為外國遊客

秘魯南部一架小型觀光飛機8月1日在著名景點納斯卡線（Nazca lines）附近墜毀，造成13人死亡，其中11人是外國遊客，餘下兩人則為機組人員。意外原因暫未確認。



路透社1日引述秘魯交通部，指飛機在Socos地區墜毀，該處距離秘魯南部城市納斯卡（Nazca）約6公里，距離納斯卡線景點約19公里。飛機上的11名外國遊客，分別來自德國、意大利和西班牙。

警方此前指，空難在當地時間1日下午12時55分發生，飛機當時正在執行觀光飛行工作，並且正準備回程。

這張攝於2019年5月29日的照片中，可以看到秘魯著名景點納斯卡線（Nazca lines）。（Getty）

路透社引述當地媒體，稱飛機墜毀後起火，須待消防員和警察趕赴現場滅火，才可展開初步救援工作。地方政府已表示將對事件展開調查。

納斯卡線是刻在秘魯南部沙漠平原上的巨型圖案，是該國的主要旅遊景點之一，每年吸引約10萬遊客，而遊客通常會乘坐小型飛機飛越該處進行觀光。