秘魯兩男街頭口角變血案　其中一人慘遭「一拳KO」　後腦着地身亡

秘魯近日發生一宗致命衝突。兩名男子在街頭發生激烈口角後，其中一人竟一拳將對方打倒在地，導致對方傷重身亡。事後有墨西哥媒體稱疑犯曾是拳擊手。整宗事件被監視器拍下，影片在社群媒體瘋傳，引發網友撻伐。



事發於秘魯烏卡亞利大區普卡爾帕（Pucallpa）市。委內瑞拉籍男子古茲曼（Gabriel Salazar Guzmán）在街頭與一名男子發生激烈口角。監視器畫面顯示，古茲曼吵架途中疑似情緒失控，突然朝對方臉部揮出重拳。

秘魯近日兩名男子在街頭發生激烈口角後，其中一人竟一拳將對方打倒在地。（截取自X＠Anxiousvids）

兩人爆發口角，其中一名男子疑似情緒失控，一拳將另一名男子打死：

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男子當場向後倒地，後腦重重撞擊地面。男子父親見狀上前護子，卻也遭古茲曼揮拳擊中臉部。根據《El Vespertino》報道，死者為35歲男子尤亞（John Arnold Rivera Yuya），生前以駕駛電單車的士維生，身後留下1名10歲的孩子。尤亞的父親也因遭重拳擊中，一度倒在花圃圍欄旁，所幸後來沒有大礙。

打人男子疑為前拳擊手 遭當局調查

秘魯國家警察（PNP）表示，警方已重新接手此案並展開調查，目前正調閱案發地點周邊監視器畫面，以釐清事發經過及相關責任歸屬。初步調查顯示，涉嫌揮拳打死人的古茲曼疑似從事非法高利貸業務。墨西哥媒體《Emprendedor Político》則稱古茲曼是前拳擊手，但消息尚未經過證實。

秘魯近日發生一宗致命衝突。兩名男子在街頭發生激烈口角後，其中一人竟一拳將對方打倒在地，導致對方傷重身亡。事後有墨西哥媒體稱嫌犯曾是拳擊手。（截取自X@Anxiousvids）

秘魯國家警察指出，已在案發地點附近的一條街道逮捕古茲曼。他落網時聲稱是出於自衛才出手傷人。他目前已被移送秘魯檢方調查，當局將持續找出雙方衝突的起因。

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