美法院叫停耗資31億白宮宴會廳工程　特朗普：出於政治動機且違法

美國聯邦上訴法院周五（8月7日）下令特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，停止在白宮已拆卸東翼興建耗資4億美元（約31.2億港元）舞廳。



據路透社7日報道，哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院以一份2：1 的意見書中表示，「每位總統都是白宮的臨時租戶，而不是所有者」，未經國會批准，總統不能從根本上改變白宮。

2026年5月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮宴會廳施工現場會見記者。 （Reuters）

該命令維持了國家歷史保護信託基金（National Trust for Historic Preservation）贏得的初步禁令。該信託基金去年提起訴訟，此前政府拆除了東翼，並在未獲得國會授權的情況下開始建造一個 90,000 平方英尺（8,360 平方米）的宴會廳。

上訴法院把裁決擱置14天，允許特朗普政府上訴至美國最高法院，地區法院法官利昂（Richard Leon）早前兩度叫停地上工程、准地下續建。特朗普隨後在社交平台Turth Social發文稱，將立即就聯邦上訴法院阻止白宮宴會廳項目的裁決向美國最高法院提出上訴，並稱該裁決「出於政治動機且違法」。