白宮附近槍擊案｜美司法部：企圖暗殺特朗普　反映宴會廳必要性

美國司法部再次請求聯邦法院，解除阻礙建設白宮宴會廳的禁令，稱23日發生在白宮附近的槍擊事件，是另一宗針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的暗殺圖謀，顯示白宮亟需加強保安。



2026年5月23日，美國華盛頓特區，白宮附近發生槍擊事件後，執法人員在警戒線後待命。（Reuters）

司法部24日向法院提交一份約5頁長文件，稱23日的槍擊案反映，「白宮（包括宴會廳）亟需最高級別、最先進的安保措施」。文中強調，宴會廳是東翼改建項目的重要組成部份，對國家安全至關重要，旨在確保總統能在安全嚴密的設施中履行其憲法職責。

文件提到，如果沒有宴會廳，白宮將被迫在建築物外的「脆弱帳篷」中舉辦活動，這將使總統、外國政要及其家人面臨各種威脅，包括幾乎無法阻擋子彈。司法部要求解除阻礙工程的禁令，並駁回針對該項目的訴訟。

2026年5月23日，美國華盛頓特區白宮附近爆槍擊案，一名執法人成員在警戒線內拍照。（Reuters）

司法部在文件稱，施襲者當天接近特勤局檢查站時，「試圖謀殺總統、他的家人和工作人員」，他「熟練地從包裡掏出一把大口徑手槍，並朝著白宮方向開火」。

此宗槍擊發生於白宮西北角一處特勤局檢查站，槍手向特勤局人員開槍，遭對方還火擊斃，事發時特朗普身處在白宮。