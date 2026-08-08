美國參院通過新一輪對俄制裁法案　澤連斯基稱感謝　歐盟表歡迎

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對美國參議院通過對俄羅斯實施全面制裁法案表示感謝。



路透社報道，澤連斯基在X平台用英文寫道：「我們非常感謝美國參議院以及每一個支持烏克蘭的人。」

2026年7月28日，美國華盛頓特區華盛頓國家大教堂，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）在已故美國共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的葬禮儀式上交談。（Reuters）

他說：「《林賽·格雷厄姆制裁俄羅斯和伊朗法案》（Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act）獲得通過，肯定有助於加大對侵略者的施壓規模，從而結束俄羅斯針對我們的獨立和人民所發動的瘋狂戰爭。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也對美國參議院投票支持對俄羅斯實施全面能源制裁表示歡迎。這項由美國共和黨已故參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）生前力推的法案被擱置逾一年，周五（8月7日）終於在參議院獲得通過。

圖為2025年8月17日，烏克蘭總統澤連斯基抵達比利時布魯塞爾，與歐盟委員會主席馮德萊恩會面。（Reuters）

馮德萊恩在X平台發文：「緊隨歐盟第21輪制裁，我對美國參議院通過《格雷厄姆法案》表示歡迎。」

她說：「讓我們共同努力，削弱俄羅斯繼續這場註定無法取勝的戰爭的能力。通過強有力且互補的制裁，歐洲和美國可以再次展現，當我們攜手共進時，我們能夠取得怎樣的成就。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

