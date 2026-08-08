美參議院通過格雷厄姆對俄制裁法案　對俄油氣購買國加徵關稅

美國參議院周五（8月7日）壓倒性通過嚴厲對俄制裁法案，這是已故共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）先前的提案，旨在加強美國對烏克蘭對支持，逼俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）採取行動。



美媒7日報道，法案以86對11票過關，將懲罰繼續買俄油氣的國家，並容許總統對五大俄油氣買家（含中國、印度）徵關稅；制裁普京、俄高層、金融機構與能源項目，針對俄規避制裁的舊油輪。

2026年7月10日，烏克蘭基輔，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）會見到訪的美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham，右）。（Reuters）

格雷厄姆與民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）7月10日宣布與白宮達成協議，次日猝逝。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）葬禮後到國會見證表決，其胞妹達琳（Darline Graham）接任席位。

參議院否決由參議員保羅（Rand Paul）及懷登（Ron Wyden）提出的修訂，欲剔除授予特朗普的新關稅權。法案將送交眾議院，眾議院6月已通過對烏援助及制裁俄經濟的法案，預料參議院氣勢將促眾院於月底復會後跟進。