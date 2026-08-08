美媒：美軍高層認為對伊軍事行動效果有限　尋求退出戰事方案

持續近六個月的美伊戰事陷入僵局，美媒8月7日援引知情人士消息報道，美軍高層私下承認單一軍事手段難以取勝，正積極尋求穩妥的戰爭脫身路徑，規避衝突持續升級的風險。



知情人士指，美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）近日與中情局（CIA）、國務院等內閣高官私下會商，指出僅靠空中空襲無法達成特朗普政府對伊戰略目標，且加上憂慮彈藥庫存大減，且轟炸伊朗基建、橋樑等目標收效甚微，各類軍事升級選項均存在反噬風險。

2026年7月21日，美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在華盛頓聽證會上，聆聽有關為國防部申請補充資金的陳述。（Reuters）

此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一度計劃對伊朗發起大規模打擊，報道指，最終因中東盟友擔憂報復、軍方彈藥短缺等問題作罷，但特朗普未完全放棄計劃，不排除未來實施襲擊的可能性

儘管政府內部認為徹底擊敗伊朗的途徑是發動大規模地面部隊行動，但美方無意冒險，正試圖通過緩和局勢爭取象徵性勝利，為後續外交談判、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）通航協定落地創造條件。